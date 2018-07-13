蔡英文访台南先后遇出殡车队和救护车挡路

原标题：真不给面子！蔡英文访台南先被出殡车队“开道” 又遇救护车“送行”

[环球网综合报道]台湾当局领导人蔡英文7月13日到访台南，行程时遇到各种状况，不仅遭“反年改”团体沿路抗议，还被出殡车队以及救护车先后耽误行程。有警员甚至向台媒打趣称，这对蔡英文而言“真不赏脸”。

据台湾“联合新闻网”7月13日报道，蔡英文当天上午行程密集，要先到台南中西区颁奖，再到安南区视察长者关怀中心参访。然而退休警察、退休军人等“反年改”（反对年金改革）团体场场“如影随形”，在她所到之抗议，更拿出喇叭高喊“蔡英文下台”。

蔡英文车队在台南遭出殡车队（图片来源：联合新闻网）

除了遇到抗议团体，蔡英文车队当天在行程还遇到各种状况。在到达第一站大亿丽致酒店前，竟有50多辆出殡车队出现在蔡英文车队前，影响行进路线。而在她要离开时，酒店前又出现救护车，并且鸣笛要求先通过，导致蔡英文车队又被迫延后出发。

据报道，有台南警员私下表示，警方该做能做的都做了，虽然没有用拒马但安保过程算是“非常良好”，没想到蔡英文车队先被送葬车队开道，离开时又遇到救护车，不得不暂停前进。

台南警员称已对蔡英文来访做好安保工作（图片来源：联合新闻网）‘

警员认为，这种意外即使是特勤恐怕也无可奈何，一切只能说是“天意”，“真不赏脸！”

蔡英文上一次到台南是在2018农历新年之际，当时她向市民发红包却遭“反年改”团体抗议。当时还有人混入排队人潮，三度近身并向她高喊“下台”。此次蔡英文时隔半年再到台南，警方“如临大敌”，在参访点布下重兵，就怕抗议者又“化整为零”潜入。

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