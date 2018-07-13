原标题：中国故意延长美国货物的检查时间？海关总署回应

[环球网报道 记者 赵衍龙]国务院新闻办公室于2018年7月13日（星期五）上午10时在国务院新闻办新闻发布厅举行新闻发布会，请海关总署新闻发言人黄颂平介绍2018年上半年进出口情况，并答记者问。

以下为问答实录：

香港电台记者：

有外电报道说，在中美贸易战中反制措施中会有一项是自美国进口的货品在海关检查的时间比较长，请发言人证实。之前可能说过，因为中美贸易战，有些企业之前可能短期把货物先出口，有没有这样的数据可以提供。因为估计到一些企业为了避免在贸易战中受到影响，会经过香港再去其他地方，这样的情况可能下半年会增加。

黄颂平：中国海关依法依规对所有的进出境货物进行监管，目前我们会对相关产品按照规定忠实地履行职责。你说的“故意延长“，我们不会去做。

至于有些企业会不会途经其他地区转运中国货物向美出口，我想，企业根据自己的经营和进出口贸易需要，自主选择运输路径和线路，这完全是企业的商业行为。谢谢。

责任编辑：张迪