美国指责中方“盗窃知识产权”？外交部:证据拿来

原标题：美方指责中方盗窃知识产权？！证据拿来！

“外交部发言人办公室”公众号（xws4_fmprc）消息，在7月13日外交部例行记者会上，有记者问：7月10日，美国贸易代表办公室发表《关于301调查的声明》，其中指责中方“盗窃知识产权”。中方对此有何评论？

华春莹：中国商务部已就有关问题发表声明，阐述了中方的严正立场，驳斥了美方谬论。

近几个月来，美方不断指责中方盗窃知识产权，却从来拿不出有力证据。事实胜于雄辩。据统计，中国创新企业数量已位居世界第二位。中国通过《专利合作条约》途径提交的专利申请受理量仅次于美国，居全球第二位。2017年12月，世界知识产权组织发布的《世界知识产权指标》报告显示，中国国家知识产权局受理的发明专利申请量超过130万件，连续7年居世界首位，超过了美国、日本、韩国以及欧洲专利局的总和。中国有望在未来3年内成为全球第一大国际专利申请国。这些都表明，中国已经成为一个自主创造知识产权的大国。同时，去年中国对外支付的知识产权使用费已经达到了286亿美元，逆差超过200亿美元。其中，支付美国的知识产权使用费同比增长了14%。这些数字和事实从一个侧面有力回击了美方所谓中国盗窃知识产权的无端指责，说明中国尊重和保护知识产权的态度是认真的，行动是有效的。

根据联合国世界知识产权组织最新发布的全球创新指数，中国首次进入全球最具创新能力的20个经济体之列，是唯一进入前20强的中等收入国家。从投入看，中国对人力资本和研发投入的绝对值排名全球第二；从产出看，中国是专利申请最多、科技出版物最多以及科技工作者和研发人员数量最多的国家。中国正在逐步成为全球创新和品牌方面的一个引领者。

我还想再次强调，创新和知识产权绝非美国的独家“专利”，应用知识产权、推动经济社会进步也不是美国独享的权利。创新和知识产权应该服务于全人类的进步与福祉，而不应沦为美国打压别国发展、维护一己私利的工具。

责任编辑：张迪