原标题：美媒：特朗普与中国的贸易战，扎了密歇根的心！

[环球网报道 记者 张骜] “我们失去了很多生意，因为我们不够‘全球化’”，谈起本地汽车市场，美国俄亥俄州24岁的汽车工人多米尼克这样感慨着。他对《纽约时报》说，他所在的汽车公司正被中国企业竞标求购，“这感觉就像你嘴里有了些不怎么样的味道”，但她承认，被收购会让美国工厂获得更多资金和机遇，实际上会让当地人受益。

这是《纽约时报》12日一篇特写报道的结尾，也是环环这篇文章的开头。《纽约时报》的标题很扎心：特朗普与中国的贸易战，扎了密歇根的心。

环环看完报道的感受是，美国汽车行业因近期逐渐升温的中美贸易摩擦备受煎熬，北美汽车之都密歇根州首当其冲（该州最知名的城市应该就是汽车城底特律）。

以下是环环对《纽约时报》这篇报道的摘编与综合：

在特朗普政府看来，美国汽车市场进口份额不断上升，制造业工作岗位却持续减少，都在表明汽车业需要帮助。其实如果让经济学家解释美国的汽车行业发展，这些趋势的原因很简单：在很大程度上都是全球化和自动化不可逆转的过程造成的。

但美国政府却将其归咎于中国投资。他们的看法十分悲观，尤其是在科技和制造业方面，认为汽车市场是减少对华贸易逆差的关键。于是，一系列贸易政策出台，用来抑制中国投资。

行业的经济伙伴vs政府的经济敌人？

对许多从与中国的关系中获益的密歇根公司来说，特朗普政府的现有战略，并不利于美国的长期增长。

全美汽车工人联合会的成员认为，他们正从来自海外的投资中受益。

《纽约时报》称，在过去几年中，中国政府一直在向密歇根注入价值数十亿美元的投资，买下当地“摇摇欲毁”的工厂，购买废弃的办公楼和空置的厂房，建设新厂，为该州提供了1万多个就业岗位。

生产汽车密封产品的美国亨尼格斯汽车公司就是其中一个例子。这家企业于2015年被中国航空工业公司收购。在企业大楼外面，中国的国旗与德国、墨西哥、加拿大等其他国家的国旗一道高高飘扬，反映出密歇根汽车行业的全球性质，以及它对北京的日益依赖。

但是，密歇根州眼中的经济伙伴，被特朗普看成了一个“意图通过窃取技术、商业秘密和就业岗位来压倒美国竞争优势的经济敌人”。

在特朗普试图用关税和其他限制措施惩罚中国之际，密歇根州正处于风口浪尖，因为这个州正努力保持竞争力，开发自动驾驶汽车、机器人和人工智能等新兴技术，而这些技术高度依赖与包括中国在内的国际市场联系。

“汽车行业是一个全球性的行业，”一名电动汽车电池制造商高管迈克尔·欧·克容利说，“如果你要提供产品，你就需要全球化。”美国车企认识到，作为北美汽车之都，与全球最大汽车市场——中国合作是密歇根的不二选择。

底特律中国商业协会前主席杰瑞·徐认为，已无法将中国和密歇根分开，“如果你尝试这么做，你将会摧毁汽车行业。”

《纽约时报》分析称，密歇根是北美地区超过3/4汽车研发项目的所在地。尽管密歇根许多人说，中国在技术发展上与美国并驾齐驱，或仍落后于美国，但他们预计这种优势不会持续很久。为保持竞争力，密歇根过去十年都在努力吸引来自北京的海外投资，吸引长期投资者。

在密歇根州兰辛市的通用总装厂，一辆别克车正等着被送到下一装配线

5月初，就在特朗普政府准备对中国实施关税和投资限制之际，密歇根州共和党州长里克•施耐德迎来150多名潜在的中国投资者前往底特律、安娜堡和大急流城。当华盛顿对华营造起一个敌对的氛围时，施耐德则告诉代表团，密歇根“对商业开放”。在过去七年里，他每年都会到中国拜访企业家，寻求投资。

亨尼格斯汽车公司总裁拉里•威廉姆斯表示，中国航空工业集团公司的资金注入是该公司保持全球竞争力的关键，因为福特、大众和戴姆勒等主要汽车制造商现在将产品标准化，不再与只能在一个市场竞争的供应商做生意。

“我不认为中国人来这里是为了窃取技术或窃取知识产权，”威廉姆斯说，“我认为他们来这里是为了学习。他们希望创建全球性的公司。”

美国车企普通员工的看法更朴实些：企业不可避免会与海外产生联系，经历了数年的裁员和工厂倒闭后，公司能否生存下去比归谁所有更重要。“我们这里有日本老板，有中国老板，”20多年来一直负责制造汽车内饰的汽车工人罗伊·皮尔斯说，“只要他们还在美国制造，我就不抱怨。我们的工资仍在靠他们支付”。

责任编辑：张迪