我国贸易顺差连续8季度同比收窄 外贸持续提质

原标题：（经济）我国贸易顺差连续8个季度同比收窄 外贸持续提质增效

新华社北京7月13日电（刘红霞、张弛）海关总署新闻发言人黄颂平13日说，今年上半年我国货物贸易顺差比去年同期收窄26.7%；从2016年第三季度起，我国贸易顺差已连续8个季度呈现同比收窄态势。

黄颂平当天在国务院新闻办公室举行的新闻发布会上说，上半年我国进出口总值14.12万亿元，增长7.9%。其中，出口7.51万亿元，增长4.9%；进口6.61万亿元，增长11.5%；贸易顺差9013.2亿元，同比收窄26.7%。

与贸易顺差收窄相对的是，我国外贸增长动能呈现有序转换、提质增效态势，部分装备制造产品出口、优质消费品进口保持良好增势。

出口方面，上半年，我国机电产品出口4.4万亿元，增长7%，占我国出口总值的58.6%。其中，电器及电子产品出口增长8%，机械设备出口增长9%。同期，传统劳动密集型产品合计出口1.41万亿元，下降4.1%，占出口总值的18.7%。

进口方面，我国进口原油2.25亿吨，增加5.8%；天然气4208万吨，增加35.4%；成品油1649万吨，增加9.7%；铜260万吨，增加16.3%。同期，水海产品进口量增加12.4%；化妆品增加1倍；医药品增加8%。

黄颂平表示，值得一提的是，我国上半年固体废物进口量大幅减少，高耗能、高污染资源性产品出口量减少8.7%，“外贸绿色发展效果显现”。

他说，上半年外贸进出口较快增长为全年外贸稳中向好运行奠定了基础，随着国内市场向世界进一步开放共享，对外贸易将更加平衡发展。

“面对当前外贸形势变化带来的挑战，我们有信心、有能力予以应对。”黄颂平说，预计今年全年我国外贸稳中向好的势头能够得到巩固，质量和效益将有所提高。（完）

责任编辑：张迪