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贵州茅台镇副镇长王昭涉嫌严重违纪违法接受调查

贵州茅台镇副镇长王昭涉嫌严重违纪违法接受调查
2018年07月13日 15:46 澎湃新闻
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　　原标题：贵州茅台镇副镇长王昭涉嫌严重违纪违法接受审查调查

　　“贵州日报”微信公号7月13日消息，据仁怀市纪委监委消息：仁怀市茅台镇副镇长王昭涉嫌严重违纪违法，目前正接受纪律审查和监察调查。

王昭王昭

　　王昭简历：

　　王昭，男，汉族，1982年10月出生，贵州仁怀人，2000年12月参加工作，2003年10月加入中国共产党，大专学历。

　　2000.12-2004.12 在部队服役；

　　2004.12-2005.10 待安置；

　　2005.10-2011.02 在贵州省仁怀市茅台镇工作；

　　2011.02-2014.03 贵州省仁怀市茅台镇村镇建设服务中心负责人；

　　2014.03-2016.11 贵州省仁怀市茅台镇村镇建设服务中心负责人、茅台镇观音寺社区党支部书记（兼）；

　　2016.11- 贵州省仁怀市茅台镇副镇长。

　　来源：“贵州日报”微信公号

责任编辑：余鹏飞

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