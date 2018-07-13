原中行开平支行行长许超凡被遣返 外交部回应

原标题：外交部：许超凡被成功遣返是中美反腐败执法合作的重要成果

[环球网综合报道]2018年7月13日外交部发言人华春莹主持例行记者会，有记者问，据报道，在中美两国执法等部门合作下，潜逃美国17年的原中国银行广东开平支行行长许超凡日前被遣返回国。中方能否介绍具体情况和外交部所做工作？对当前中美执法合作有何评论？

华春莹回应称，2018年7月11曰，在中央反腐败协调小组国际追逃追赃工作办公室的统筹协调下，在中美两国执法等部门通力合作下，外逃美国17年之久的职务犯罪嫌疑人许超凡被强制遣返回国。

许超凡为中国银行广东开平支行原行长，涉嫌贪污、挪用中国银行资金约4.85亿美元，2001年外逃美国。

许超凡被成功遣返是中美反腐败执法合作的重要成果，也是国家监委成立后第一个从境外遣返的职务犯罪嫌疑人。十八大以来，以习近平同志为核心的党中央坚持有逃必追、 一追到底，加强反腐败综合执法国际协作，持续强化对腐败犯罪分子的震慑。

外交部和驻美使领馆高度重视反腐败国际追逃追赃工作，一直以来全力配合、协助国内主管部门开展工作，推动将许超凡案确定为中美执法合作联合联络小组框架下两国执法合作的重点案件，为其成功遣返创造了有利条件。外交部和驻外使领馆将继续全力推动反腐败国际合作，织牢追逃追赃的“天网”，为我国反腐败工作大局做出应有贡献。

责任编辑：张迪