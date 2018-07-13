安徽司法厅原副厅长程瀚一审判17年半 贪腐1795万

原标题：程瀚一审获刑17年6个月 当庭表示将提出上诉

7月13日下午，安徽省蚌埠市中级人民法院作出一审宣判，安徽省司法厅原党委委员、副厅长程瀚受贿犯受贿罪，被判处有期徒刑十五年，并处罚金400万元；犯徇私枉法罪，被判处有期徒刑三年。决定执行有期徒刑十七年六个月，并处罚金400万元，对其违法所得予以追缴。

法院审理查明，被告人程瀚，1963年11月出生，1985年7月大学后即进入省公安厅工作。2006年至2015年2月，被告人程瀚先后担任安徽省公安厅办公室主任、合肥市公安局局长、合肥市人民政府副市长、安徽省司法厅副厅长等职。被告人程瀚在此期间，利用担任上述职务上的便利，为单位或个人在企业经营、案件处理、汽车牌照办理等方面提供帮助，直接或者通过特定关系人索取或非法获取他人财物共计折合人民币1795.523644万元。在大肆受贿的同时，程瀚还利用职务上的影响插手干预案件，帮他人“平事”，在社会上造成恶劣影响。

法院认为，被告人程瀚身为国家工作人员，利用职务上的便利，为他人谋取利益；利用职权和地位形成的便利条件，通过其他国家工作人员职务上的行为，为他人谋取不正当利益，非法收受或索取他人财物，其行为已经构成受贿罪。同时，程瀚身为司法工作人员，徇私枉法，对明知是有罪的人而故意包庇不使他受追诉，其行为已经构成徇私枉法罪，依法对其数罪并罚。被告人程瀚收受或索取他人贿赂，共计折合人民币1795.523644万元，属于受贿数额特别巨大，且具有多次索贿情节，索贿数额多达600余万元，且被告人程瀚认罪态度差，悔罪态度不诚恳，故依法对其从重处罚。案发后，涉案赃款、赃物已全部追回，量刑时对此予以适当考虑。根据被告人程瀚的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，案经蚌埠中院审判委员会讨论决定，依法作出上述判决。

宣判后，被告人程瀚当庭表示将提出上诉。

责任编辑：余鹏飞