篮协主席姚明毕业后“首站”来到清华(图)

原标题：姚明毕业后“首站”来到清华

清华大学供图

新京报快讯 （记者王俊）今天，刚从上海交通大学毕业的姚明，作为中国篮协主席与清华大学签署合作框架协议，今后双方将共同合作培养篮球产业高素质人才。记者注意到，这是姚明毕业后的首次公开亮相。

姚明和清华副校长杨斌分别代表协会和学校，签署合作框架协议。根据协议，清华大学为中国篮球产业与职业联赛发展提供高水平战略支持，与中国篮协共同培养高素质产业人才，举办相关高端产业论坛；中国篮协为清华大学引进优质篮球资源，促进各类各类交流活动。

上周，历时7年，38岁的本科生姚明从上海交通大学毕业，毕业典礼上，姚明直言，自己在校读书中曾不止一次想到过放弃，但还是坚持了下来。

清华大学副校长杨斌对姚明的毕业表示了祝福。他说，清华不仅重视体育育人，也重视体育及相关训练在学生全面成长和发展中的迁移价值，而且特别关注篮球。这是因为，篮球运动在整个青年人运动当中，包括国与国之间、院校与院校之间所起到的作用，是很多其他运动所不能取代的。他希望通过这次合作，促进篮球人才的培养，并促成更多篮球运动代表性人物走进清华园，为学生传道受业解惑。

姚明在签约仪式上说，体育重在“育”字，“我们体育不管是强身健体也好，奥运为国争光也好，最重要的是内心的驱动力。”姚明说，训练的专业手段只是熟练性问题，如果我们缺乏内心的挖掘和事业的追求，那任何一个东西组装不起来。

“我们经常说，任何运动要从娃娃抓起，那我们要找，娃娃在哪儿？”姚明笑着说，并直言很幸运看到篮球在青少年群体中的受欢迎程度，“我们要有足够大的基础，才能自下而上按照客观规律去培养出优秀的篮球人才。”

姚明表示，希望通过与清华的合作，能够逐渐把体育人才的培养，提升到另外一个新的高度，共同为中国篮球事业做出贡献。

责任编辑：余鹏飞