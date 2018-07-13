北京顺义新增两名70后副区长(图/简历)

原标题：顺义新增两名“70后”副区长

顺义区新任命两名“70后”副区长，其中一人为援疆归来的“75后”支现伟，一人为内蒙古乌兰察布副市长岳艳美（挂职）。

知道君（xjb-jingshier）获悉，日前举行的顺义区人大常委会会议，决定任命支现伟为顺义区人民政府副区长、岳艳美为顺义区人民政府副区长（挂职），决定接受初军威同志辞去副区长职务的请求。

支现伟是一名“75后”援疆干部，曾任北京市援疆和田指挥部副指挥、新疆生产建设兵团第十四师党委常委、副师长。在援疆之前，支现伟一直在国企工作，援疆前担任精煤集团有限责任公司副总经理。他也是北京市第八批援疆干部中唯一一位从市属国企现职领导岗位派出的干部。

岳艳美生于1971年，是内蒙古自治区乌兰察布市政府党组成员、副市长，此次任顺义区副区长是挂职。

北京和乌兰察布从1996年就建立起对口帮扶关系，乌兰察布是北京对口重点帮扶对象。去年7月，顺义区副区长、北京临空经济核心区管委会主任张爱冬赴乌兰察布挂职，任市委常委、副市长。

上个月，顺义区委常委、副区长，北京临空经济核心区管理委员会主任（兼）初军威，任通州区委副书记。

简历

支现伟，男，汉族，河南长垣人。1975年1月出生，研究生文化，工商管理硕士、经济学硕士，高级经济师，1997年7月参加工作，1996年12月入党，现任中共北京市顺义区委常委，北京市顺义区人民政府副区长、党组成员。

工作分工

负责工业和信息化、政务信息化、科技、知识产权、教育、卫生计生、招商引资、邮政、通信等方面工作。负责分管领域的安全生产和环境保护工作。

分管区经济信息化委、区科委（区知识产权局）、区教委、区卫生计生委；区投资促进局、区教育研究和教师研修中心、区信息中心、区总部企业和临空经济高端人才服务中心、区空港建设管理服务中心；临空经济核心区管委会、中关村顺义园管委会（科技创新产业功能区管委会）；天竺空港经济开发公司、科技创新集团有限公司。

联系区科协、区工商联、区邮政局、歌华有线顺义分公司、通信相关企业、首都机场及相关航空公司。

岳艳美，女，汉族，内蒙古察右后旗人。1970年2月出生，研究生文化，1992年8月参加工作，1997年1月入党，现任北京市顺义区人民政府副区长（挂职一年）、党组成员。

工作分工

负责协助霍光峰同志做好分管和代管领域工作。

责任编辑：余鹏飞