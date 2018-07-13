原标题：（经济）世贸组织总干事：中国在世贸组织的作用与日俱增

新华社日内瓦7月13日电（记者聂晓阳）7月11日至13日，总部位于日内瓦的世界贸易组织根据有关规则对中国进行第七次贸易政策审议。世界贸易组织总干事阿泽维多在本次审议期间接受中国记者采访时表示，自从2001年中国加入世贸组织以来，中国在世贸组织的作用与日俱增，本次贸易政策审议很好地展现了这一点。

阿泽维多说，2001年以来，中国的出口增长了7倍，进口增长了6倍，国际贸易经历了大幅的增长。同时，在这一期间，中国有5亿多人走出贫困，这些都是非常重大的成就。

他说，中国在世贸组织的各个方面都是积极的参与者。目前世贸组织机制面临压力，特别是近期全球范围内出现贸易关系紧张的局面，这是一个不容忽视的问题，而审视和回应这个问题的办法就是采取必要的措施，使得这一机制变得更加有效和强大。

阿泽维多表示，对世贸组织来说，当下最紧迫的问题是让所有人“清楚地认识到这些限制和制裁措施不会对任何人有帮助”。他说，那些认为会从这种措施中获胜的人最终并不会取得胜利，世贸组织正在尽力去帮助人们清楚地认识到这一点。（完）

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