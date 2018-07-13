王岐山会见博茨瓦纳国际事务与合作部长

原标题：（外事）王岐山会见博茨瓦纳国际事务与合作部长尤妮蒂·道

新华社北京7月13日电（记者潘洁）国家副主席王岐山13日在中南海会见博茨瓦纳国际事务与合作部长尤妮蒂·道。

王岐山表示，中博友谊源远流长。建交以来，中博两国相互尊重、携手发展，在各领域开展了富有成效的合作。中方为博方发展取得的成绩感到高兴，希望双方不断增进政治互信，拓展务实合作，分享发展经验。中非是真诚的朋友，习近平主席提出的人类命运共同体理念应在中非、中博关系中得到具体体现。欢迎马西西总统出席中非合作论坛北京峰会，相信在两国元首引领下，中博关系将会提升到新的水平。

尤妮蒂·道表示，博茨瓦纳高度重视对华关系，坚定奉行一个中国政策。马西西总统期待出席中非合作论坛北京峰会，并愿在“一带一路”框架下拓展和深化博中各领域合作。（完）

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