新浪新闻客户端

新闻中心

国内新闻>正文

国务院：全国社保基金理事会改由财政部管理

国务院：全国社保基金理事会改由财政部管理
2018年07月13日 18:11 证券时报网
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信 0

　　原标题：国务院：全国社保基金理事会改由财政部管理

　　国务院7月13日发布通知称，根据党的十九届三中全会审议通过的《深化党和国家机构改革方案》、第十三届全国人民代表大会第一次会议审议批准的《国务院机构改革方案》有关精神，现就中国地震局、国家自然科学基金委员会、全国社会保障基金理事会的机构设置通知如下：

　　中国地震局由原国务院直属事业单位，改为由应急管理部管理的事业单位（副部级）；国家自然科学基金委员会由原国务院直属事业单位，改为由科学技术部管理的事业单位（副部级）；全国社会保障基金理事会由原国务院直属事业单位，改由财政部管理。

责任编辑：张迪

我要反馈
新浪新闻公众号
新浪新闻公众号

更多猛料！欢迎扫描左方二维码关注新浪新闻官方微信（xinlang-xinwen）

图片故事

    新媒体实验室

    新浪新闻意见反馈留言板 400-690-0000 欢迎批评指正

    违法和不良信息举报电话：010-62675637
    举报邮箱：jubao@vip.sina.com

    Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

    All Rights Reserved 新浪公司 版权所有

    新浪扶翼

    行业专区