原标题：国务院：全国社保基金理事会改由财政部管理

国务院7月13日发布通知称，根据党的十九届三中全会审议通过的《深化党和国家机构改革方案》、第十三届全国人民代表大会第一次会议审议批准的《国务院机构改革方案》有关精神，现就中国地震局、国家自然科学基金委员会、全国社会保障基金理事会的机构设置通知如下：

中国地震局由原国务院直属事业单位，改为由应急管理部管理的事业单位（副部级）；国家自然科学基金委员会由原国务院直属事业单位，改为由科学技术部管理的事业单位（副部级）；全国社会保障基金理事会由原国务院直属事业单位，改由财政部管理。

责任编辑：张迪