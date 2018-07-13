四川江安爆燃重大事故致19人死 省政府成立调查组

原标题：四川省政府成立“7.12”江安恒达爆燃重大事故调查组 依法依规开展事故原因调查

四川在线消息（记者 黄大海 任鸿）记者从四川省安全监管局获悉，7月13日14时30分，四川省政府“7.12”江安恒达爆燃重大事故调查组正式成立，在宜宾市江安县召开了第一次全体会议，安排部署调查工作。

调查组由四川省安全监管局牵头，成员单位由省纪委省监委、公安厅等部门组成，邀请省检察院及省内外相关专家参加。调查组下设技术组、责任组和综合组3个小组。

会议要求，工作组要立即开展工作，按照科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效的原则，以事实为依据，以法律为准绳，客观、科学、公正地进行调查，真正做到原因查不清楚不放过，责任者得不到处理不放过，广大职工群众受不到教育不放过，防范措施没有落实不放过。

据悉，此次事故相关责任人已被控制，调查组将在彻底查清事故原因基础上，依法依规严肃追责问责。

来源：四川在线

责任编辑：余鹏飞