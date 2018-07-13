《2017-2018年首都青少年上网行为研究报告》发布

原标题：首都互联网协会和千龙网网络素养学院共同发布 《2017-2018年首都青少年上网行为研究报告》

千龙网7月13日讯（记者 韩佳耀）12日下午，主题为“关注青少年上网安全状况 发布《2017-2018年首都青少年上网行为研究报告》”评议会在京举行。会议由北京市网信办指导，首都互联网协会与千龙网网络素养学院主办，北京市网信办、北京市教委、北京市团市委、首都文明办等相关部门负责人，专家学者、网络监督志愿者、妈妈评审团、中学师生代表、20余家网站和媒体等近百人参会。会议由首都互联网协会常务副会长兼秘书长魏莞主持。

会上，首都互联网协会和千龙网网络素养学院共同发布了《2017-2018年首都青少年上网行为研究报告》（以下简称：《报告》）。千龙网网络素养学院副总监龙广涛对报告作了介绍：为更好地了解和掌握首都青少年的上网行为状况，帮助社会各方更科学有效地开展未成年人网络安全保护工作，首都互联网协会联合千龙网网络素养学院发起“首都青少年上网行为”调研活动，采取问卷调研的方法，在全市中小学选取8-18岁青少年为调查对象，历时三个月共收集有效样本21625份，在大量数据统计和分析的基础上形成《报告》。

千龙网网络素养学院副总监龙广涛介绍《报告》情况（记者 付小清摄）

中国社会科学院大学新闻传播学院执行院长罗自文在会上对报告进行了翔实解读。

《报告》显示，首都青少年网络安全方面主要存在父母把关不严、安全技术常识普及不足、网络社交风险隐患三个主要问题；在青少年个人信息保护方面，报告指出首都青少年具备一定的个人信息保护能力，但欠缺信息保护的主观能动性。报告中针对以上问题，给出了五点对策和建议：一是学校应严格校规校纪，规范青少年上网行为；二是老师和家长应加强对青少年的网络安全教育；三是家长应加强对青少年上网的监督和引导，并以身作则；四是相关部门加强对互联网平台和网络营业场所的监管；五是相关企业应自觉遵守相应的法律法规。

中国社会科学院大学新闻传播学院执行院长罗自文解读《报告》。（记者 付小清摄）

谈到如何解决青少年上网安全问题，中国社会科学院新闻与传播研究所教授卜卫认为家长和老师应该以积极、正面的态度看待互联网，保障青少年使用互联网的权利。

中国社会科学院新闻与传播研究所教授、媒介传播与儿童发展研究中心主任卜卫（记者 付小清摄）

中国青少年研究中心少年儿童研究所所长孙宏艳谈到，要以接纳的态度对待青少年上网，尊重互联网规律，尊重新一代青少年的成长特点。父母要以身作则，引导孩子科学用网。

中国青少年研究中心少年儿童研究所所长孙宏艳（记者 付小清摄）

“班里有些孩子确实没有形成正确使用手机和网络的观念，所以在教育教学过程中也出现了很多困扰。”来自北京潞河中学的王世龙老师表示，“《报告》就如何引导学生正确使用、对待网络，给我们一线教育工作者提出了切实可行的建议和指导。”

北京潞河中学老师王世龙（记者 付小清摄）

北京市团市委北京青少年网络文化发展中心活动部部长刘英杰谈到，抵制网络不良信息、保护青少年上网安全，不仅需要家长和学校的合作，需要必要的法律和行政手段，企业也须主动承担起社会责任。

北京市团市委北京青少年网络文化发展中心活动部部长刘英杰（记者 付小清摄）

首都文明办未成年人工作处副处长李阳认为，《报告》呈现出了“导向明确、内容真实、视角独特、分析深入、对策可行”五个特点，从事未成年人思想道德建设的相关单位可以从《报告》中获得很大帮助，同时强调，家校社应该形成合力，共同引导学生用好网络资源。

首都文明办未成年人工作处副处长李阳（记者 付小清摄）

北京教育新闻中心党支部书记王成表示，《报告》全面、客观地反映了我市青少年的网络生活方式，调查研究成果能够帮助教育管理部门，帮助老师、家长、学校和社会客观了解学生的上网情况，给予学生有针对性的有效引导，对于制定相应的教育措施也具有非常重要的参考意义。

北京教育新闻中心党支部书记王成（记者 付小清摄）

网站代表、妈妈评审团代表、网络监督志愿者代表和北京潞河中学学生代表围绕青少年安全上网议题分别作了发言。

来源：千龙网

责任编辑：余鹏飞