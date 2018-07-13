原标题：国资委：22家央企领导职务变动，宁高宁任中国化工董事长

宁高宁 资料图

国资任字〔2018〕18 号

聘任曲大庄、张晓鲁（女）为中国广核集团有限公司外部董事（按姓氏笔画排序），聘期三年（自2018年4月至2021年3月）。

国资任字〔2018〕26号

陈鄂生不再担任中国保利集团有限公司副总经理职务，退休。

国资任字〔2018〕28号

聘任孙汉虹为中国汽车技术研究中心有限公司外部董事，聘期二年（自2018年5月至2020年4月）。

国资任字〔2018〕29号

任命周渝波为中国国新控股有限责任公司董事长，免去刘东生的中国国新控股有限责任公司董事长、董事职务，退休。

国资任字〔2018〕30号

任命宁高宁为中国化工集团有限公司董事长；免去任建新的中国化工集团有限公司董事长、董事职务，退休。

国资任字〔2018〕32号

任命陈奋健为中国铁道建筑有限公司董事长；免去孟凤朝的中国铁道建筑有限公司董事长、董事职务。

国资任字〔2018〕33号

免去陈奋健的中国交通建设集团有限公司副董事长、董事职务，不再担任中国交通建设集团有限公司总经理职务。

国资任字〔2018〕34号

成立中国有色矿业集团有限公司董事会。任命王彤宙为中国有色矿业集团有限公司董事长，提名为中国有色矿业集团有限公司总经理人选；聘任马力、张元荣、夏策明（按姓氏笔画排序）为中国有色矿业集团有限公司外部董事，聘期三年（自2018年6月至2021年5月）。免去张克利的中国有色矿业集团有限公司总经理职务。

国资任字〔2018〕35号

提名解国光为中国节能环保集团有限公司总会计师人选；免去王彤宙的中国节能环保集团有限公司董事职务，不再担任中国节能环保集团有限公司总经理职务。

国资任字〔2018〕36 号

提名赵寿森为中国煤炭科工集团有限公司总会计师人选；免去王金华的中国煤炭科工集团有限公司董事长、董事职务；蒋占华不再担任中国煤炭科工集团有限公司总会计师职务。

国资任字〔2018〕37号

提名赵青春为中国航空油料集团有限公司总会计师人选；赵寿森不再担任中国航空油料集团有限公司总会计师职务。

国资任字〔2018〕38号

聘任白英（女）、刘向群、吴孟飞、姜林奎、郭国荣（按姓氏笔画排序）为中国盐业有限公司外部董事，其中白英（女）、刘向群、吴孟飞、郭国荣聘期三年（自2018年6月至2021年5月），姜林奎聘期一年（自2018年3月至2019年2月）；提名蒋占华为中国盐业有限公司总会计师人选；赵青春不再担任中国盐业有限公司总会计师职务。

国资任字〔2018〕39号

提名王丽静（女）为中国国际工程咨询有限公司总会计师人选；张永柏不再担任中国国际工程咨询有限公司总会计师职务。

国资任字〔2018〕40号

提名张永柏为中国航空器材集团有限公司总会计师人选；王丽静（女）不再担任中国航空器材集团有限公司总会计师职务。

国资任字〔2018〕41号

提名刘显清为有研科技集团有限公司总会计师人选，马继儒（女）不再担任有研科技集团有限公司总会计师职务。

国资任字〔2018〕42号

提名马继儒（女）为北京矿冶科技集团有限公司总会计师人选，刘显清不再担任北京矿冶科技集团有限公司总会计师职务。

国资任字〔2018〕43号

提名汤宏为中国建设科技有限公司总会计师人选，解国光不再担任中国建设科技有限公司总会计师职务。

国资任字〔2018〕44号

汤宏不再担任中国建筑科学研究院有限公司总会计师职务。

国资任字〔2018〕45号

束国刚不再担任中国广核集团有限公司副总经理职务。

国资任字〔2018〕46号

提名常张利为中国建材集团有限公司副总经理人选；张海不再担任中国建材集团有限公司副总经理职务，退休。

国资党任字〔2018〕8号

贺禹同志任中国广核集团有限公司党委书记，张善明同志任中国广核集团有限公司党委副书记，谭建生、施兵、高立刚、束国刚、庞松涛、吴俊峰同志任中国广核集团有限公司党委常委，李有荣同志任中国广核集团有限公司党委常委、纪委书记。中国广核集团有限公司原党组、党组纪检组领导职务自然免除。

国资党任字〔2018〕9号

免去陈鄂生同志的中国保利集团有限公司党委常委职务。

国资党任字〔2018〕10号

免去兰春杰同志的中国能源建设集团有限公司党委常委职务，退休。

国资党任字〔2018〕11 号

周渝波同志任中国国新控股有限责任公司党委书记，免去刘东生同志的中国国新控股有限责任公司党委书记职务。

国资党任字〔2018〕12号

陈奋健同志任中国铁道建筑有限公司党委书记；免去孟凤朝同志的中国铁道建筑有限公司党委书记、党委常委职务。

国资党任字〔2018〕13号

免去陈奋健同志的中国交通建设集团有限公司党委副书记、党委常委职务。

国资党任字〔2018〕14号

王彤宙同志任中国有色矿业集团有限公司党委书记；免去张克利同志的中国有色矿业集团有限公司党委书记职务。

国资党任字〔2018〕16号

邵殿祥同志任中国化学工程集团有限公司党委常委、纪委书记，武宪功同志任中国化学工程集团有限公司党委常委；免去邹健同志的中国化学工程集团有限公司党委副书记、党委常委、纪委书记职务，退休。

国资党任字〔2018〕17号

免去邵殿祥同志的中国中钢集团有限公司纪委书记职务。

国资党任字〔2018〕19号

常张利同志任中国建材集团有限公司党委常委；免去张海同志的中国建材集团有限公司党委常委职务。

国资党任字〔2018〕20号

免去马力同志的中国铁路工程集团有限公司党委常委职务，退休。

国资党任字〔2018〕21号

免去束国刚同志的中国广核集团有限公司党委常委职务。

国资党任字〔2018〕22号

解国光同志任中国节能环保集团有限公司党委常委；免去王彤宙同志的中国节能环保集团有限公司党委副书记、党委常委职务。

国资党任字〔2018〕27号

赵寿森同志任中国煤炭科工集团有限公司党委常委；免去王金华同志的中国煤炭科工集团有限公司党委书记、党委常委职务，免去蒋占华同志的中国煤炭科工集团有限公司党委常委职务。

国资党任字〔2018〕28号

赵青春同志任中国航空油料集团有限公司党委常委；免去赵寿森同志的中国航空油料集团有限公司党委常委职务。

国资党任字〔2018〕30号

王丽静同志（女）任中国国际工程咨询有限公司党委常委；免去张永柏同志的中国国际工程咨询有限公司党委常委职务。

国资党任字〔2018〕31号

宁高宁同志任中国化工集团有限公司党委书记；免去任建新同志的中国化工集团有限公司党委书记职务。

来源：国资委网站

责任编辑：余鹏飞