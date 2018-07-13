施一公讲西湖大学筹款：89位海归专家捐工资助力

原标题：施一公讲述西湖大学筹款经历：89位海归专家捐工资助力

新京报快讯（记者王俊）据西湖大学官方微信消息，该校校长施一公今天到南科大作为特邀嘉宾演讲，讲述了西湖大学筹款经历，89位海归专家捐工资筹款；普通公司职员以女儿名义给西湖大学捐赠10417元作为女儿生日礼物。

施一公提到，这是他第一次在一所大学的毕业典礼上致辞，感谢南科大陈十一校长给予的殊荣。同时，他也暗暗叫苦：想做一个能让大家记住哪怕一句话的15分钟演讲，对我而言，难度不亚于发表一篇货真价实的《科学》论文。

“过去两周，五易其稿之后，我逐渐清晰了自己的定位—今天这个演讲就是给毕业生同学们助兴的。”施一公说，随后他讲述了西湖大学诞生过程中的二三事。

他说：尖端科技无疑是一个国家的核心竞争力，而支撑尖端科技的是人才和教育！相对于近14亿人口，我国的优质高等教育资源还是少的可怜；而目前教育多样化的程度还远远无法满足创新人才培养和经济社会发展的迫切需要。

随即，施一公谈到西湖大学成立的初衷：他和海外归来、中外教育的科学家几年前达成共识，做一件既能回馈父老乡亲，又能担当国家科技教育未来的大事，共同创办一所社会力量资助、剑指世界一流的研究型大学。

西湖大学是我国历史上第一所社会力量举办的非营利性质的研究型大学，办学经费的相当一部分来自于西湖教育基金会。迄今，基金会募得的捐赠已经超过预期。

“2016年1月9日，在南科大和十一校长的支持下，千人计划专家联谊会大会在深圳召开，我向出席会议的同道介绍了西湖大学的筹备情况并道出了我们的难处：没钱！”施一公说，“会议现场，在《我的中国梦》的悠扬旋律中，89位情绪激动的海归专家们竟然排起了长队、踊跃捐赠，这笔两千多万的捐款立即解决了西湖大学2016年整年的筹备经费。”

“说实在的，这些专家绝大多数都刚刚创业或在国内大学工作不久，并非富豪，他们捐出来的是自己在单位的税后工资。我们收获的不仅仅是实实在在的经费，更是给予我们勇气的同行者！”施一公表示。

此外，施一公海提到，来自自己家乡企业家邓营候屈平夫妇，把房产卖掉为西湖大学捐赠一亿的故事；北京大学的一位博士生俞同学给西湖大学捐赠了一个月的饭费，留言“希望用微薄之力支持西湖大学高贵的灵魂，研究不受体制羁绊，不为制造论文所累。”；杭州一位普通公司职员陈先生在女儿十周岁生日的那天以女儿名义给西湖大学捐赠10417元作为纪念，也作为送给女儿的生日礼物……

“我们下定决心，鞠躬尽瘁。十年、二十年之后，在浙江杭州，一定会有一所在世界上备受尊崇的新型高等学府，西湖大学。”施一公表示。

最后，他寄语毕业生：祝福你们追随心中梦想，尽情感受生命！

责任编辑：余鹏飞