新华社揭秘环保虚假整改的“五大花招”

原标题：（新华调查）揭秘环保虚假整改的“五大花招”

新华社北京7月13日电题：揭秘环保虚假整改的“五大花招”

新华社记者周颖、高敬、赵倩

一边下大力气拼凑材料，欺骗督察组称河流“清澈见底、鱼类成群”，一边当“甩手掌柜”，未清淤、未截污，河道黑臭依旧；一边上报称“三无”养鸡场已自行拆除，一边“睁一只眼闭一只眼”放任养鸡场增养上万只鸡……

近日，中央环保督察“回头看”进驻工作结束，部分地方和企业虚假整改的“花招”也暴露出来。

花招一：靠表面功夫，玩“临时达标”

澜水河、海仔大排坑、龙沥大排坑和黄坑河是纳入广东省清远市黑臭水体整治的河流。当地政府上报材料称，四条河流水质监测均达到要求，有关满意度的公众评议结果为96%，还形象地描述河流“清澈见底、鱼类成群”。

然而，当督察组来到海仔大排坑“回头看”时，附近小区居民纷纷诉苦，说这条河远没达到“不黑不臭”的标准。记者采访时，附近五洲世纪城小区多名居民抱怨，住在十楼以上都能闻到臭味，经常不敢开窗。“一督察，整治工程立马动起来了。功夫下在平时该有多好。”一位推着婴儿车的大妈捏着鼻子，快速走过河边，不愿驻足。

原来，当地为了“临时达标”，既没有截污也没有清淤，而是采取了应急方式——水系连通，也就是调水稀释。

花招二：心存侥幸，整改工作按兵不动

部分企业环保意识缺乏，为了经济利益，在整改面前摆出一个“拖”字诀。在广东省惠州市博罗县泰美镇，督察组检查一家环保“三无”养鸡场时，发现这家占地11亩的养鸡场，废水通过土渗坑直排地下。当地上报材料称，在第一轮中央环保督察后，该养鸡场已自行拆除。

可督察组检查时发现，现场污水横流、废水坑水流缓慢、发黑发臭，蚊蚋成群，令人作呕。原来，这家养鸡场不但拖了两年未拆，反而增养了上万只鸡。

走进宁夏灵武市再生资源循环经济示范区，废旧汽车拆解露天作业，工作人员的衣服布满污渍已看不清颜色，成片成片的油污渗入土壤中。园区在2016年就被中央环保督察组查出侵占白芨滩国家级自然保护区实验区1293亩，可两年来，园区未见任何清退土地和污染整治迹象。

现场检查时，督察组询问灵武市有关负责人“两年来做了哪些工作？”，他们表示，曾“寄希望于自然保护区重新勘界，将产业园区调出保护区”。

花招三：不查问题，反赖举报不实

6月7日，督察组进驻广西开展“回头看”，此后不久就接到群众举报称北海市北海诚德镍业有限公司200万吨冶炼废渣堆填铁山港，占用海滩面积超400亩，严重污染环境。

督察组发现，这家公司已不是首次被举报，在2016年首轮中央环保督察期间也因环境污染问题被群众举报。但此次北海市核查后回复督察组：该公司手续齐全，各项污染物排放达标，群众举报不实。

群众举报真的不实吗？督察组现场检查结果与北海市核查结果截然不同：群众投诉情况属实，该公司大量强碱性冶炼废渣堆填侵占滩涂约600亩。铁山港约1400亩区域满目疮痍、一片狼藉，环境状况触目惊心，群众反映的问题不仅未整改，反而愈演愈烈。

花招四：百般抵赖，拒不承认

“位于广东惠州博罗县龙溪镇小蓬岗村宏兴码头附近的志鸿堆放场和志鸿石头破碎场无证经营，没有环保手续，粉尘污染相当严重。”根据线索，6月21日下午，中央第五环保督察组对该场所进行突击检查。

督察组到达现场，一个占地约2万平方米的堆放场令人“大开眼界”：大量的陶瓷生产原料白石、青石露天摆放，没有任何遮盖。下过雨后的堆放场道路泥泞、脏水淤积。

场内没有工人在作业、也听不到机器运转的轰隆声。现场遇到的仅有的一名管理人员一直声称“这里已经停产好几个月了。”

事实果真如此吗？督察人员走进一个简易厂房，厂内碎石、小斗车随意摆放，没有任何粉尘收集处理设施，灰尘落满厚厚一地。督察人员上前摸了摸碎石机的电机，“烫的！”当督察人员再一次追问是否真的停产时，这名管理人员默不作声。

记者随督察人员走出碎石场时，一阵大风刮来，场内一堆堆碎石上的沙尘漫天飞扬，遮蔽视线，整个场面颇像灾难片。而场外不远处，就有一排排居民住宅楼和小商铺，居民生活其中。

花招五：一查就停，一走就非法生产

在内蒙古呼和浩特市和林格尔县西沟门移民新村木器加工厂，一张封条字迹清晰、印章鲜红，时间是“二〇一八年六月二日”，也就是督察组“回头看”进驻4天前。而另一张封条被撕开，时间是“二〇一七年元月六日”，也就是第一轮环保督察不到半年后。这一新一旧两张封条都是“和林格尔县环境保护局封”。

督察发现，这家工厂在第一轮中央环保督察后，已受到“对企业予以取缔，责令拆除生产设备”的处罚，被当地环保局查封。然而，督察组前脚一走，企业又恢复非法生产，现在环保督察“回头看”，又被“查封”了。

针对一些地方应对环保督察耍出的各种“花招”，国家环境保护督察办公室有关负责人表示，中央环保督察“回头看”的重点之一就是盯住各地督察整改不力，甚至“表面整改”“假装整改”“敷衍整改”等生态环保领域形式主义、官僚主义问题。这次“回头看”将一些地方虚假整改的花招一一曝光，坚持问题导向、动真碰硬，将有助于地方将生态环境保护责任和督察整改措施真正落到实处。（完）

责任编辑：张迪