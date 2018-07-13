上海网信办责“好奇心日报”停止互联网新闻服务

原标题：上海网信办责令“好奇心日报”停止互联网新闻信息服务
新京报快讯（记者许雯）据上海市网信办消息，据调查上海佩珀文化传播有限公司在上海设立办公场所、非法组建“新闻采编团队”，在“好奇心日报”网络平台上违规提供时政新闻信息服务，开设原创新闻栏目、刊登大量外媒时政类文章。上海网信办要求其立即停止违法违规行为，并将依法给予行政处罚。
上海市网信办表示，接有关部门通报并接网民举报，上海佩珀文化传播有限公司在上海非法开展新闻信息服务活动，上海市网信办予以立案。
7月12日下午，上海市网信办会同市工商局、市文化执法总队等部门赴该公司现场联合执法检查。检查发现，上海佩珀文化传播有限公司在上海设立办公场所、非法组建“新闻采编团队”，在“好奇心日报”网络平台上违规提供时政新闻信息服务。
此外，上海佩珀文化传播有限公司还在“好奇心日报”上开设原创新闻栏目、刊登大量外媒时政类文章。其相关行为已严重违反《中华人民共和国网络安全法》《互联网新闻信息服务管理规定》等法律法规，对网上舆论生态造成恶劣影响。之后，在上海市网信办对该公司法定代表人的约谈中，该负责人也对以上违法违规事实全部承认。
针对上海佩珀文化传播有限公司存在的严重违法违规事实，上海市网信办履行属地管理责任，于7月13日上午向上海佩珀文化传播有限公司发出整改通知书，要求立即停止违法违规行为。上海市网信办将依法对上海佩珀文化传播有限公司给予行政处罚。
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