安徽一公安分局领导赌博赢650万 麻将牌九样样通

来源：安徽纪检监察网

[线索来源]

2016年11月，安徽铜陵市公安局纪委将群众举报反映铜陵市义安区公安分局副局长孟芳东违纪问题的初核线索移送铜陵市义安区纪委，2016 年11月11日，经区纪委常委会议研究并报区委同意，对孟芳东立案审查并实施“两规”措施。

[情况核查]

孟芳东1988年参加工作伊始，便一直从事人民警察这一光荣而神圣的职业，从一名基层警员，逐步成长为派出所所长、区公安局刑侦大队大队长、区公安分局副局长的党员领导干部。在领导、同事和他人眼中，他业务精湛、工作认真、作风严谨，也查办了不少大要案，其中也有许多赌博案件。但就是这样一位老刑警，却表里不一，执法犯法，长期流连于茶楼、酒店的赌博桌上，麻将、推牌九、炸金花等赌博方式样样精通，赌博金额动辄几十万元、甚至上百万元，牌友中有企业老板、包工头、国家干部，甚至包括刑满释放人员，可谓“谈笑均牌九、往来皆麻将”，用他自己的话说“几十年来，基本不离开麻将桌子”， 因害怕调查，其在每次领导干部重大事项报告中，都不敢写明家庭存款，其在隐匿家庭财产状况的同时，又自觉“生财有道”， 放“高利贷”收取巨额利息。在赌博敛财的同时，其在任职新建派出所所长、义安区公安分局副局长期间，还违反廉洁纪律，收受他人礼金、购物卡共计31900元。

经查，孟芳东身为党员领导干部，从事公安刑侦工作多年，但其违反组织纪律，不如实申报个人巨额财产情况；违反廉洁纪律，收受他人礼金购物卡，违规参与营利性活动；违反生活纪律，长期参与赌博，数额巨大。其中其赌博行为已涉嫌犯罪。

[处理情况]

经义安区纪委常委会研究决定，孟芳东被开除党籍；其涉嫌犯罪问题移交司法机关处理；2018年6月，孟芳东二审判决，犯赌博罪被判处有期徒刑一年零八个月，并处罚金250万元，赌博违法所得650万元予以追缴。

[违纪者说]

孟芳东在交代材料中写道：严重损坏党的形象，有污警察的职业形象，也害了家庭和自己，本可以增加许多时间和精力去学习、去工作、去思考，提升自我，努力工作、服务人民，结果很多时间都是在麻将桌子上渡过，自己种下的苦果也只能自己吞食了。究其原因，自己一是不注重学习，低标准要求自己，导致党性缺失、自我丧失；二是放松自己修养，才导致违纪违法；三是有拜金主义思想。最后，孟芳东写道：也要告诫那些有赌博恶习或将染上此恶习的，远离赌博！

[执纪者说]

《礼记》有云：“莫见乎隐，莫显乎微，故君子慎其独也。”党员干部要“慎独”。党员干部特别是领导干部手中往往掌握一定的权力，不仅要主动接受组织、制度的监督，而且还要不断加强自律，做到台上台下一个样，人前人后一个样，尤其是在私底下、无人时、细微处，更要如履薄冰、如临深渊，始终不放纵、不越轨、不逾矩。习近平总书记在省省部级主要领导干部学习贯彻六中全会精神专题研讨班，对“关键少数”特别讲了一段语重心长的话。他指出，对领导干部特别是高级干部来说，加强自律关键是在私底下、无人时、细微处能否做到慎独慎微，始终心存敬畏、手握戒尺，增强政治定力、纪律定力、道德定力、抵腐定力，始终不放纵、不越轨、不逾矩。党员领导干部要严以修身，就是要加强党性修养，坚定理想信念，提升道德境界，追求高尚情操，自觉远离低级趣味，自觉抵制歪风邪气。严以用权，就是要坚持用权为民，按规则、按制度行使权力，把权力关进制度的笼子里，任何时候都不搞特权、不以权谋私。严以律己，就是要心存敬畏、手握戒尺，慎独慎微、勤于自省，遵守党纪国法，做到为政清廉。（铜陵市纪委监委）

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责任编辑：余鹏飞