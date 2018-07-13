原标题：台媒爆料蔡英文警卫原则：丢不到 打不到 摸不到

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海外网7月13日电 台湾地区领导人蔡英文13日先后到台南安南区、麻豆和佳里等地区，为候选人拉抬声势，当天也遭到退警、拔菜总部等团体抗议。

据台湾“中时电子报”报道，岛内盛传每次蔡英文视察，都会要求“5不”警卫原则，分别是“看不到”、“听不到”、“摸不到”、“丢不到”、“打不到”，虽然未获警方证实，不过当日来抗议的团体都被警方隔离在500米之外，并未与蔡英文接触。

据悉，每当有陈情抗议，警方不仅要掌握陈情抗议团体、路线，有时还要买冷饮给陈情抗议团体缓和现场气氛，抗议团体只能在警方指定的陈情抗议区表达诉求，虽然有效避免冲突，不过往往也使得抗议团体诉求无法送达。

事实上，岛内“袭击”蔡办的事情已多次发生。今年5月，台湾一名男子开车冲撞蔡办大楼大门，但立刻被周围“宪兵”及便衣刑警逮捕。据台湾《中时电子报》报道，据了解，这名男子开车到蔡办大楼大门，说要找蔡英文，因为他觉得自己被追杀。至于这名男子是否精神异常、或有事要陈情，警方还在调查中。

此外，蔡办大楼也曾被人持刀闯入。去年8月18日上午，蔡英文出席某活动，一名男子骑摩托车停在4号门后，跳过短墙，持刀砍伤一名站在4号门的“宪兵”，“宪兵”当场溅血送医急救。不过，警方随后将该男子制服。据悉，51岁男子吕军亿，是祖国统一的坚定支持者，他表示，台湾是中国的一部分，对祖国统一十分热诚，“之所以强闯蔡办，就是想把五星红旗升上去，表达自己的政治立场。”

尽管每次“袭击”蔡办原因不同，但都反映出岛内对蔡英文当局的不满日渐加剧，根本在于民进党当局破坏了两岸同胞共同努力得来不易的两岸关系和平发展的良好局面。而只有坚持“九二共识”及其两岸同属一中的核心意涵这一政治基础，才有可能确保两岸关系和平稳定发展。（海外网 孙蒙）

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