山东发布任前公示：含枣庄潍坊日照市长候选人

原标题：山东省委组织部发布任前公示：含枣庄潍坊日照市长候选人

为进一步加强干部选拔任用工作的监督，根据《党政领导干部选拔任用工作条例》等有关规定，经省委常委会会议研究，现对宋永祥等11名同志进行任前公示。

宋永祥，男，汉族，1967年5月生，在职研究生学历，管理学硕士学位，中共党员。现任济南市市中区委书记，拟任青岛市委常委。

李峰，男，汉族，1961年1月生，省委党校研究生学历，中共党员。现任枣庄市委副书记、市长，拟任枣庄市委书记，提名为枣庄市人大常委会主任候选人。

石爱作，男，汉族，1965年11月生，中央党校大学学历，工商管理硕士学位，中共党员。现任枣庄市委常委、副市长，拟任枣庄市委副书记，提名为枣庄市市长候选人。

田庆盈，男，汉族，1967年9月生，省委党校研究生学历，中共党员。现任青岛市委常委、政法委书记，拟任潍坊市委副书记，提名为潍坊市市长候选人。

张百顺，男，汉族，1971年6月生，大学学历，中共党员。现任省人力资源社会保障厅二级巡视员、职工养老保险处处长，拟任济宁市委常委。

李永红，男，汉族，1970年3月生，研究生学历，经营学硕士、经济学硕士学位，中共党员。现任省委副秘书长，拟任日照市委副书记，提名为日照市市长候选人。

刘洪海，男，汉族，1969年5月生，大学学历，法律硕士学位，中共党员。现任省委宣传部政策法规研究室主任，拟任莱芜市委常委。

孟祥吉，男，汉族，1962年9月生，在职大学学历，中共党员。现任省纪委常委，省监察委员会委员，拟任省委巡视工作领导小组办公室主任。

张海波，男，汉族，1971年2月生，在职研究生学历，经济学博士学位，中共党员。现任省铁路和机场规划建设办公室主任（副厅级），拟任省委军民融合发展委员会办公室副主任（副厅级）。

汲斌昌，男，汉族，1963年11月生，在职研究生学历，工商管理硕士学位，中共党员。现任省鲁信投资控股集团有限公司党委书记、董事长，拟提名为省经济和信息化委主任人选，任省经济和信息化委党组书记。

相立昌，男，汉族，1961年12月生，在职大学学历，中共党员。现任齐鲁交通发展集团有限公司党委副书记、董事，拟任齐鲁交通发展集团有限公司总经理。

对上述人选如发现有影响任职的情况或问题，可在公示期内向省委组织部反映（信函以当地邮戳时间为准）。反映问题要实事求是，电话和信函应告知真实姓名。对线索不清的匿名电话和匿名信函，公示期间不予受理。

公示期限：2018年7月14日至7月20日（不含节假日）

受理单位：山东省委组织部举报和信访工作办公室

受理时间：上午8：30—12：00，下午1：00—5：00

举报电话：0531—12380

通讯地址：济南市纬一路482号

邮政编码：250001

中共山东省委组织部

2018年7月13日

来源：山东省委组织部微信公号“鲁祖轩”

责任编辑：余鹏飞