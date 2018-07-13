洪水围城 四川暴雨中的众生相(图)

原标题：洪水围城，四川暴雨中的众生相

多地使用铲车开展救援工作，市民站在铲斗内被转移。

7月11日，四川绵阳，因四川地区持续强降雨，对宝成铁路涪江大桥造成影响。成都局集团公司调集两列超45节编组的重载货物列车上桥，通过采取“重车压梁”的方式增强桥梁自重，提高洪峰对桥墩冲刷时的梁体稳定性。

图|视觉中国

编辑|赵吉 校对 | 郭利琴

►据新华社报道，自7月7日以来，四川、陕西二省多地遭遇暴雨袭击。截至7月12日10时，四川省成都、德阳、绵阳等13市（自治州）62个县（市、区）93.2万人受灾，3人死亡，10.1万人紧急转移安置，2.1万人需紧急生活救助；600余间房屋倒塌，近8800间不同程度损坏；农作物受灾面积36.9千公顷，其中绝收5.2千公顷；直接经济损失24亿元。

暴雨过后，街道被淹没，成都中心城区积水严重，造成市民出行不便。另有多处路段内涝导致民众被困。多地使用铲车开展救援工作，市民站在铲斗内被转移。

2018年7月12日，受四川涪江上游连续强降雨影响，涪江水位持续上涨，重庆市潼南区迎来洪峰过境，沿江双坝村、滨江路、雷伍村等低洼地带被洪水淹没。

2018年7月11日，受持续暴雨影响，成都中心城区部分路段积水严重，民众出行不便。图为一男子骑电摩托车途经晨晖路路段，远处两台轿车因进水熄火。

2018年7月12日，四川广安，嘉陵江洪峰过境。

2018年7月12日，四川广安，嘉陵江洪峰过境，市民淡定捞鱼。

2018年7月11日，四川省彭州市蒙阳镇，行人走在被淹没的街道上。成都商报摄影记者 王效

2018年7月11日，受持续暴雨影响，成都中心城区部分路段积水严重，造成民众出行不便。图为公交、轿车通过积水严重路段。

2018年7月11日，四川省绵阳市普降大雨，绵阳城区御营坝区域，因为大雨形成内涝，积水淹至车辆轮胎位置以上。图为一辆通勤车被困积水中。

铲车小船渡人过“河”

7月11日，四川成都金堂县，暴雨天气致多条河流水位急剧上涨。洪峰经过金堂时，导致洪水倒灌金堂，老城区大面积受淹。洪峰到来前，当地发出红色（I级）防汛应急预案，要求按百年一遇洪水的级别疏散人员。

2018年7月11日，成都，金堂洪峰过境，毗河水位猛涨。沱江三皇庙水文站下午6时40分达到峰值7810立方米每秒，水位447.62米超警戒水位4.32米，洪峰流量导致金堂县赵镇旧城区受淹。王红强/成都商报

2018年7月12日，成都金堂县，消防官架设绳索帮助群众转移 成都商报 王效

据老城区的居民介绍，往年水都只涨到半人高，今年涨到了2楼。当晚，金堂县开放4所学校设立救灾安置，在安置点，工作人员给居民发放了方便面和面包。由于路面积水太深，救援人员用推土机和皮划艇营救未及时撤出老城区的居民。

2018年7月12日，成都金堂县，群众乘推土机撤离。成都商报 王效

2018年7月12日，成都金堂县，推土机转移群众。成都商报 王效

7月12日，成都金堂县，小朋友经过积水的街道。7月11日，四川普降暴雨，金堂旧城区被水淹没。

2018年7月12日，成都金堂县，消防官兵转移群众。成都商报 王效

2018年7月12日，成都金堂县，消防官兵将小朋友举上皮划艇。成都商报 王效

2018年7月12日，洪水退去，全县灾后恢复工作已全面展开，市民自发组织进行灾后自救工作，合力共同进行街面清淤工作等。

2018年7月12日，成都金堂县，受灾群众正在离开县城。成都商报 王效

2018年7月12日，成都金堂洪水退去，全县灾后恢复工作已全面展开，市民自发组织进行灾后自救工作，合力共同进行街面清淤工作等。

8000吨重火车开上大桥抗洪

7月11日，四川涪江流域遭遇建国以来最大洪水，宝成铁路涪江大桥受到影响。成都铁路局调集两列共负重8000吨重载的列车上桥，通过“重车压梁”增强桥梁自重，以提高桥梁稳定性，抵御洪水。压制负重约5个小时后，洪水退到限速水位，两列镇桥列车撤回绵阳北站，20时许，宝成线全线开通。

工作人员在检查铁道。

“重车压梁”可以增强桥梁自重，以提高桥梁稳定性，抵御洪水。

2018年7月11日，四川绵阳，水位上涨，重载货物列车上桥。

村民被困“孤岛”

7月11日，四川射洪一挖沙船因洪水失控，撞毁该村连接外界的唯一桥梁，400余人被困孤岛。当天由于水位下降缓慢，无法展开救援。7月12日，当地政府派遣直升机前往救援。

据村长介绍，直升机先运送了一位重病村民，随后转移86人，多为老弱病残孕，下午5点之后，冲锋舟也加入救援，转移了234人。后因天黑无法救援，第二天相关工作继续开展。

2018年7月12日，四川遂宁，救援人员在做准备工作。

2018年7月12日，四川遂宁，救援直升机赶到现场，在“孤岛”与安置点之间开通临时“航线”，将岛上的病人、老人、小孩、妇女转移到安全地带。

由于村里缺水、缺电、缺气，为保障被困群众基本生活，救援队通过无人机向村里运送矿泉水和急救药品。

2018年7月12日，四川遂宁，射洪县调集无人机吊运食物、矿泉水等生活必需品，解决被困群众吃饭问题。

2018年7月12日，四川遂宁，无人机将生活物资送入受灾村中。

同时，电力工人及医护消毒人员也送抵岛上，提前做好恢复生产准备。

责任编辑：余鹏飞