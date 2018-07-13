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新组建的中央党校（国家行政学院）举行毕业典礼

新组建的中央党校（国家行政学院）举行毕业典礼
2018年07月13日 21:11 澎湃新闻
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　　原标题：新组建的中央党校（国家行政学院）举行毕业典礼

毕业典礼会场——中央党校礼堂 本文图均为 学习时报微信公众号 图毕业典礼会场——中央党校礼堂 本文图均为 学习时报微信公众号 图

　　7月13日上午，新组建的中央党校（国家行政学院）举行2018年春季学期毕业典礼。这是中央印发《深化党和国家机构改革方案》后，校院学员首次在一起参加毕业典礼。毕业典礼上，来自各主要班次的11名毕业学员代表，先后上台汇报了学习体会。

学员们步入毕业典礼会场学员们步入毕业典礼会场
学员们毕业留影学员们毕业留影
两位学员毕业离校的场景两位学员毕业离校的场景

　　来源：微信公号“学习时报”

责任编辑：余鹏飞

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