原标题：新组建的中央党校（国家行政学院）举行毕业典礼
毕业典礼会场——中央党校礼堂 本文图均为 学习时报微信公众号 图
7月13日上午，新组建的中央党校（国家行政学院）举行2018年春季学期毕业典礼。这是中央印发《深化党和国家机构改革方案》后，校院学员首次在一起参加毕业典礼。毕业典礼上，来自各主要班次的11名毕业学员代表，先后上台汇报了学习体会。
学员们步入毕业典礼会场
学员们毕业留影
两位学员毕业离校的场景
来源：微信公号“学习时报”
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