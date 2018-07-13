落马政法委书记：礼金就像臭豆腐 闻着臭吃起来香

原标题：从吃草根树皮到喝拉菲 寒门出身难成他们的贪腐遮羞布

来源：法制晚报

法制晚报·看法新闻（记者 王奇）近日，《中国纪检监察报》披露了浙江省宁波市人大常委会原副主任、市总工会原主席苏利冕从幼年啃草根树皮到后来独对拉菲钟情，直至最后落马的人生历程。在近年公布的反腐成绩单中，不乏草根出身、吃过苦的官员。他们本该成为凭借个人努力，实现命运完美逆袭的范本，却在取得小小功名后，忘记了修德养性，成为了“寒门巨贪论”的注脚。

从吃草根树皮甚至饿晕到“拉菲苏”的蜕变

今年4月19日，浙江省舟山市中级人民法院一审公开开庭审理了苏利冕涉嫌受贿案。

2017年10月30日，经浙江省委批准，浙江省纪委监委决定对苏利冕进行纪律审查和监察调查。经查，1994年至2017年间，苏利冕利用担任慈溪市副市长兼慈溪经济开发区管委会主任，余姚市市长、市委书记，宁波市政府秘书长、副市长、市人大常委会副主任等职务上的便利，为相关单位和人员在企业经营、项目投资、银行贷款等事项上提供帮助，非法收受他人给予的财物折合人民币900余万元。

“拉菲苏”，是当地干部群众给苏利冕起的绰号。因他穿衣讲名牌、吃喝讲排场，尤其对拉菲红酒情有独钟，不仅家中藏酒数百瓶，更自称“一口就能尝出年份”。

然而，如果时光倒退半个世纪，如今的生活是苏利冕幼年想都不敢想的。他回忆道：“我出生在困难时期，吃过草根树皮，记得小时候，有一次还饿晕过。”

直到19岁，苏利冕才穿上了人生第一件毛衣。“那是我19岁时，我娘去世留下的旧毛衣，姐姐拆线后重新编的。” 而他的第一件新毛衣，是他妻子在两人结婚前为他织的。

苏利冕很拼，他从供销分社百货部组长一路走上处级领导岗位。职务提升了，但思想认识却不进反退。

1998年至2015年间，苏利冕先后16次收受某公司老板所送港币共计43万元；2005年至2016年，每逢春节苏利冕就会收受某老板送来的商场购物卡，先后12次共计价值32万元；此外，苏利冕还笑纳了多件价值不菲的古董。作为回报，苏利冕自然也甘于效劳，为“朋友”们的项目打招呼、违规协调有关事项。

2018年6月27日，舟山市中级人民法院一审宣判：苏利冕犯受贿罪，判处有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币三十万元；扣押在案的赃款和部分赃物折价款共计人民币677.2014万元及名牌手表5块，字画古董等物件4件（幅），予以没收，上缴国库。

从逃荒、拾破烂的童年到落马贪官

出身寒门，本该成为个人向上的动力，一些人却在功成名就后迅速腐化，让其“励志明星”的形象在一方乡亲的心目中迅速坍塌。

不满6岁就随父母逃荒；10岁时靠捡拾破烂卖的钱买书本上了学；19岁成为村里第一个大学生；31岁任乡长，35岁任副县长，42岁任区长。。。。。。时任山东省东营市东营区区长的丁卫东曾在工作后的25年里，经历了8个单位，“三年一进步，两年一提升”，仕途可谓一帆风顺。

他“鲤鱼跃龙门”般的成长经历，一度成为当地无数贫寒青少年的“榜样”。然而，随着个人的成长和职务的不断提升，丁卫东也在一次次权钱交易、利益输送中迷失了方向，走上任性用权的歧途。

2015年10月，49岁的丁卫东沦为阶下囚，他被控自2008年至2014年期间，先后18次收受7个单位或个人财物，价值共计176.805万元。

湖南株洲市原市委常委、政法委书记谢清纯幼时同样家境贫寒，自己又患有小儿麻痹症，左手残疾。但他勤奋好学，又天资聪颖，考大学时是县里的文科状元。

一个偶然的机会，谢清纯被介绍进县委组织部当干事。他非常珍惜这个机会，每天总是第一个到单位，把整层楼的卫生都打扫了，晚上11点之前从没有离开过。踏实肯干，让他一步步走上领导岗位。

然而，事情的变质也是从这个时候开始的。初次收到红包时，谢清纯自称“折腾了半宿”，收下担心以后会出事，退了又不甘。思来想去，他还是挡不住诱惑，收下了这笔钱。“我总认为红包礼金这个东西就像臭豆腐，闻起来臭，吃起来香，是个小节问题。”

后经法院查明，2006年至2015年期间，谢清纯先后收受共计现金人民币866.5万元，港币10万元，美元3.6万元，欧元5000元。

2017年2月20日，谢清纯犯受贿罪，被判处有期徒刑11年，并处没收财产人民币200万元。

从清贫的乡村教师到洗碗都用矿泉水

为了掩盖寒门家境与当下极不相称的奢华生活，不少官员也力图给自己的不明资产编造出貌似合情的理由。然而，真相被揭穿后，如此“戏精”，不过成为历史舞台上的跳梁小丑。

据《中国纪检监察报》今年1月报道，落马前的重庆市武隆区政协原党组书记、主席张晓江生活奢侈，平时喝酒只喝茅台，抽烟只抽中华，衣服非名牌不穿，相机非高档不玩，连家里洗锅洗碗都全部用矿泉水，还违规占用4辆公车。

被调查时，办案人员发现张晓江在国外留学的女儿名下有10余套房产。问及这些房产的来源，张晓江编造身世，大言不惭地说：“她爷爷留给我和她的呀。我父亲早年经营船舶货运公司，是当地有名的‘船王’，后来给我们留下大量财富……”审查人员问：“既然你父亲留下那么多遗产，为什么你的哥哥姐姐没有分到？”“皇帝爱长子，百姓疼幺儿。我是家里的老幺，我父亲临终的时候只告诉我一个人藏钱的地方。”

但事实上，张晓江出身贫寒，曾经是清贫的乡村代课教师。在乡邻眼中，他是那个一粒米饭掉在桌子上也要捡起来吃掉的少年。

2017年9月25日，张晓江被开除党籍、开除公职，并被移送司法机关处理。

忏悔书中 他们喜欢以 “我是农民的儿子”开头

在位时，他们人前显耀，利用手中权力换取不义之财，忘记了自己为官一任需造福一方的使命，也忘记了家中依然面朝黄土背朝天的父老乡亲。落马后，他们却喜欢在忏悔书上写下“我是农民的儿子”……

“我是农民的儿子，出生在粤东北的一个小山村里，从小渴望走出大山。”广东省财政厅原副厅长危金峰的忏悔书这样开篇。

与之类似的，还包括原铁道部部长刘志军、原江西省副省长胡长清、原四川省宜宾市副市长陈光礼等。剖析成长史的，大多自称出身“寒门”，早年很贫穷，并把贫穷作为日后贪腐的一个根源。如国家发改委原副主任刘铁男对自己贪腐行为的原因分析称“我从小苦日子过怕了，内心对富裕生活有向往，虚荣心强，好面子，这是所犯错误的一个重要思想根源。” 江苏淮安市政府原副秘书长孙健2015年1月7日被立案侦查，他在忏悔中说自己是一个普通农家子弟，父母多病，他老大，要照顾4 个弟弟妹妹，从小生活十分艰辛。后来当了官过上了好日子还觉得钱不够花，内心缺乏“安全感”。所以“我对钱过分看重，是因为穷怕了……”。

细细思量，贪官们以“我是农民的儿子”开头虽确有忏悔自责之意，却也有“我本白布，有色染之”借口推脱之嫌，而千篇一律如流水线产品的忏悔书也使得民众对其是否真心悔改倍感怀疑。有“农民”反击：别给你爸丢脸了，我们没你这样的儿子！

寒门出身更应该不忘初心

近年来，伴随着大批“草根高官”的落马，“寒门巨贪论”一度甚嚣尘上。部分人认为，正是因为寒门弟子从小受到经济条件的限制，所以后来更容易在权力和金钱面前把持不住自己。

但事实或许并非如此。首先，我国自建国初期直至今天，源于社会整体结构以及经济发展现状，目前大部分官员皆属于“平二代”，甚至“贫二代”。真正的“官二代”继续在位者少之又少，以两个体量并不相当，各自因腐败落马的官员比例又无严谨数据统计为基础的事实推导出“寒门巨贪论”，难言科学。

其次，出身贫寒并不必然导致贪腐，这样的论述容易误导反腐方向，扰乱思想意识。

对此，《人民日报》也曾发表过类似观点：“寒门巨贪论”缺乏必然逻辑，贫穷并非贪腐原因。文章中称，贫穷不是罪过，也不是一个日后腐化变质的“前因筐”。相反，对于大多数人而言，“贫穷是一笔财富”，正是贫穷让他们学会了珍惜生活、甘于平淡；“穷人的孩子早当家”，正是贫穷砥砺了他们顽强、勤劳、发奋的品质。

毋庸讳言，每个人在一生中，其实都在同外在诱惑和内心欲望作斗争。不懂得抵御与克制，必然跌入污浊而不能自拔；惟有善修德、勤养性，方能一涓清泉流始终。

从“苦孩子”变成“高官”，他们本应更懂得来自中国社会基层的苦难，也应好好珍视农民家庭所赋予他们淳朴善良和艰苦朴素的优良作风。从这个角度来说，将寒门出身变成培育正确价值观、认真检视自我言行，更加克己奉公的沃土，才能真正对得起养育自己的一方土地。

责任编辑：余鹏飞