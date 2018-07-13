原标题：司法部就计量法修改公开征求意见

新华社北京7月13日电 司法部13日公布《中华人民共和国计量法（修订草案）（送审稿修订稿）》，征求社会各界的意见。修订稿提出在中国境内使用计量单位，建立计量基准、计量标准，制造、修理、销售、进口、使用计量器具，出具计量结果等活动以及实施计量监督管理，应当遵守本法。

修订稿增加了民生计量的相关规定，由于供水、供电、供气、供热（冷）等计量器具属于贸易结算领域，因此，对这些计量器具要求“经过检定合格方可使用”，同时规定“计量失准的，由经营者负责更换”，有利于明晰供水、供电、供气、供热（冷）等计量器具的权利归属和法定责任，维护广大消费者的合法权益。

修订稿还进一步理顺计量监管体制，删除能源计量的相关规定，完善计量技术规范的相关规定，增加国家计量院、计量数据等相关规定。

修订稿还提出，故意使用不合格的计量器具、破坏计量器具计量性能或者伪造数据的，没收计量器具，有违法所得的，没收违法所得，并处5万元以上20万元以下的罚款。

社会公众可以在2018年8月13日前，通过登录中国政府法制信息网等方式对修订稿提出意见。

责任编辑：张迪