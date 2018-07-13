美媒：谷歌脸书可能被拖入中美贸易战

原标题：美媒：谷歌、脸书可能被拖入中美贸易战

[环球网报道 记者 李慧玲] “特朗普的贸易战已经到达硅谷”，美国有线电视新闻网（CNN）7月13日这样报道说，有分析称，特朗普政府正在考虑对来自中国的网络设备征税的行为，可能会给那些因全球云计算业务而购买中国组件的公司带来麻烦，这些公司包括谷歌、脸书以及亚马逊等。此外，芯片制造商英特尔可能会面临针对电脑芯片的关税。

“我认为，你们可以看到他们要打击的产品，这些对科技公司来说会更具体、更现实”，调查机构GBH Insights的首席战略官丹尼尔•艾夫斯说。CNN报道称，到目前为止，美国科技巨头在很大程度上都没有卷入贸易战。威胁对进口自中国的科技产品征税可能会促使硅谷的高管们更愿意直言不讳地表达自己的担忧。

调制解调器和路由器被列在价值2000亿美元的中国商品的名单上，这些商品将在8月30日之后面临美国10%的关税。不过，对这些产品征税也可能损害利用巨大IT网络在全球范围内提供产品和服务的科技产业。

普尔全球市场情报公司旗下的的一家全球贸易研究公司磐聚网（Panjiva）方面的数据显示，截至今年4月，美国近12个月共进口了约230亿美元的网络设备，其中近一半是来自中国的。磐聚网（Panjiva）研究分析师克里斯·罗杰斯（Chris Rogers）认为，企业要么需要寻找中国之外的替代供应商，要么就要应对更高昂的价格。克里斯补充说，某些供应商最终可能会从中国转移到越南或者马来西亚。

丹尼尔•艾夫斯认为，亚马逊、脸书、谷歌可能会暂时承受住成本的小幅增加，但他们更大的担忧则是关税会破坏他们的供应链，造成供应延误，然后减缓推出新品的进程。

特朗普政府周二发布的名单包括调制解调器和路由器在内也为信息技术产业委员会敲响警钟。代表主要IT用户谷歌、脸书和微软等的信息技术产业委员会称，总统加征关税既缺乏明确目标，也看不到终点，这会威胁美国的就业与投资。委员会主席迪安·加菲尔德（Dean Garfield）在一份声明中说道：“我们敦促特朗普总统在更多的消费者和工人受到伤害之前推迟这项不必要的升级。”

美国芯片制造商也忧心忡忡。美国六月份提出对约30亿美元的半导体征25%的关税的内容仍在考虑当中，代表英特尔、高通等美国顶级芯片制造商的半导体工业协会认为，这项计划关税“适得其反”。负责全球政策的半导体工业协会副主席吉米•古德里奇（Jimmy Goodrich）说：“正在从中国进口的芯片是由美国公司制造，只不过碰巧通过中国的供应链。”

惠誉评级在周四的一份报告中，将英特尔和德克萨斯仪器公司列为易受关税影响的公司，因为它们将产品零部件推向世界各地。惠誉说，半导体不能像现在那样在中国的关税清单上，但是如果中国在技术引进方面采取更加强硬的立场，那么那些可以被包括进来，与此同时，“如果美国征收科技关税，那么英特尔也可能面临更高昂的零部件成本”。

CNN报道说，硅谷的高层们一直批评在移民和环境方面的政策，但是谈到贸易他们一直保持温和。苹果CEO库克曾于4月拜访特朗普讨论贸易问题，库克上个月告诉CNN，他“非常乐观”，美国不会升级与其他国家的贸易战。库克说：“那将是两败俱伤，当双输的事实如此清晰，我相信双方都将看见”。

责任编辑：张迪