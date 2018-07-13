退役军人事务部已成立89天 都在做些什么？

原标题：成立89天，退役军人事务部在做些什么？

还记得今年3月13日，

国务院机构改革方案

提请十三届全国人大一次会议审议。

国务院新组建退役军人事务部，

退役军人有了“娘家”。

时隔89天，

退役军人事务部将有哪些动作？

跟随镜头，

我们逐渐揭开这个新部门的神秘面纱。

京城北苑，午后云开见日。退役军人事务部组建89天之际，记者来到这个年轻的部门，亲身感受这里的强劲脉动。

一个部门牵动着5700万退役军人的心。未满百天的时间里，这个部门在做些什么？这里是什么样的工作状态？新部门又将为退役军人出台哪些政策？这些疑问萦绕在很多人的心头，今天记者就来一探究竟。

迎着“退役军人事务部”7个大字走进大门，答案逐渐揭晓。

大厅里，这段烫金字格外醒目。胡尔根 摄

走进大厅，一段“让军人成为全社会受崇敬的职业”烫金大字清晰夺目，时刻提醒着大家这个新部门的使命。

穿过大厅来，办公区却给人带来一种不一样的“新意”：空空的吊顶、陈旧的桌椅、四处放置的施工设施……这些似乎与新组建的部门格格不入。

办公室的房顶还没有装修。胡尔根 摄

“我们是一边办公一边装修，完完全全的白手起家。”负责宣传工作的干事解释说，他们克服人少事多、办公条件简陋等困难，加班加点，实现了干部队伍补充、办公秩序规范、机关职能机构建设同步推进。

一边在办公，一边在装修，这种情况在部里很常见。胡尔根 摄

抓业务工作、开展基础性调研、全面梳理问题、加强信访接谈、督促各地落实现有政策措施……提起89天来的工作，每名工作人员都有一肚子规划。

记者计划采访的几位工作人员，都是刚刚出差完成了地方安置工作调研。但是新的任务来临，他们来不及接受更多采访便转身投入下一项工作。“还要完善思想政治、退役安置、优抚褒扬、帮扶援助等一系列政策措施，加快网上信访系统建设。”为了完善退役军人管理保障的各项体制机制，从部领导到工作人员，每个人都处于箭在弦上的状态。

每名工作人员都备着一张便携床。胡尔根 摄

在办公室的角落，每名工作人员都有一套便携行军床，备着一套洗漱用品。“以部为家”不仅仅是一句口号，他们用实际行动踩实了一个年轻部门的责任。

这种劲头从哪里来？

“一想到我们的背后有着几千万的退役军人，我的心里就油然而生一种紧迫感和责任感。”随行的干事印象最深的就是接待室里，那一张张充满期待的面孔。该部成立后，每天都会接待很多前来反映问题的退役军人。他们不仅要将情况进行详细记录，逐步安排谈话，更要切实担负起维护退役军人和优抚对象合法权益的义务。

午饭后，工作人员聚在一起讨论上午会议内容。胡尔根 摄

“多想早一天看到，军人终身都会受到崇敬！”当得知这一新部门组建，记者曾经充满感慨。探寻退役军人事务部后，感受到这里的人火热的干劲，这种期望愈发真实。

临别之时，部里工作人员告诉记者，一大批政策正在抓紧研究上报中，他们正在发起最后攻坚，一些实质性举措将逐渐出台。

走出大门，一抹阳光洒落。退役军人事务部门前的小路金光灿灿，像无数期待的目光，更似绚烂的勋章。

中午，负责政策研究的工作人员依旧在热火朝天地办公。胡尔根 摄

部里办公区一角。胡尔根 摄

办公区4楼一层楼处于装修状态。胡尔根 摄

办公室的空气监控器显示空气质量并不很好。胡尔根摄

工作人员在抓紧研究政策。胡尔根 摄

足迹

退役军人事务部重要节点回眸

我们带“老兵”回“娘家”！

3月13日

国务院机构改革方案

新组建退役军人事务部

国务院机构改革方案提请十三届全国人大一次会议审议。根据该方案，改革后，国务院正部级机构减少8个，副部级机构减少7个，除国务院办公厅外，国务院设置组成部门26个。方案明确国务院将新组建退役军人事务部，将民政部的退役军人安置职责，人社部的军官转业安置职责，以及中央军委政治工作部、后勤保障部有关职责整合，组建退役军人事务部，作为国务院组成部门。

3月19日

孙绍骋被提名为退役军人事务部部长

3月19日上午，根据宪法规定，国务院总理李克强提名孙绍骋为退役军人事务部部长。十三届全国人大一次会议将根据提名进行投票表决。孙绍骋现任中国共产党第十九届中央委员会委员，国土资源部党组书记、副部长。

4月4日

任命钱锋、方永祥（兼）

为退役军人事务部副部长

国务院任免国家工作人员。任命钱锋为退役军人事务部副部长，方永祥兼任退役军人事务部副部长。

4月16日

退役军人事务部挂牌

4月16日上午，退役军人事务部在北京正式挂牌。中共中央政治局委员、国务院副总理孙春兰16日出席挂牌仪式和成立大会并讲话。中央军委委员、中央军委政治工作部主任苗华出席相关活动。

5月3日

退役军人事务部公布办公地址等信息

根据深化党和国家机构改革方案，退役军人事务部近日正式挂牌成立。为落实信息公开有关要求，现公布办公地址等信息。

办公地址：北京市朝阳区北苑路36号金苑大厦B、C座

邮编：100012

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退役军人事务部的主要职责

为维护军人军属合法权益，加强退役军人服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制，让军人成为全社会尊崇的职业，将民政部的退役军人优抚安置职责，人力资源和社会保障部的军官转业安置职责，以及中央军委政治工作部、后勤保障部有关职责整合，组建退役军人事务部，作为国务院组成部门。

主要职责：

★拟订退役军人思想政治、管理保障等工作政策法规并组织实施；

★褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向；

★负责军队转业干部、复员干部、退休干部、退役士兵的移交安置工作和自主择业退役军人服务管理、待遇保障工作；

★组织开展退役军人教育培训、优待抚恤等；

★指导全国拥军优属工作；

★负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓维护以及纪念活动等。

来源：中国军网

责任编辑：余鹏飞