中国驻外大使密集调整 都去哪儿了？

原标题：驻外大使密集调整，都去哪儿？

撰文 | 高语阳 王洪梅

最近，中国驻外大使任免的消息有些密集。

政知道（微信ID：upolitics）发现，7月9日，外交部官网公布任免4位大使的消息。这之前的一个月时间内，在媒体报道中，另有7位大使有最新任免消息。

1个多月内有11位大使有任免信息，可以说是相当集中了。

曾被流弹击中的大使

最新的消息显示，中国驻吉布提大使符华强已经在近期先后辞行拜会了吉布提总统、总理，按照惯例，符华强即将离任。

吉布提是非洲国家，对中国来说有特殊意义。有读者可能知道，中国自2008年起派护航编队赴亚丁湾、索马里海域开展护航行动，护航编队在执行任务过程中，在官兵休整和物资补给上面临许多困难。位于亚丁湾西岸的吉布提多次为中国护航舰队提供后勤保障，去年7月，中国首个海外保障基地——中国人民解放军驻吉布提保障基地成立。

符华强在吉布提担任大使前后有5年多，这在大使在一地的任职中算是时间相对比较长的。而且，值得一说的是，在政知道（微信ID：upolitics）眼中，符华强本人颇有些“传奇色彩”。

1973年，作为上海外语学校附中初二学生，因成绩优异，符华强被外交部选派前往阿尔及利亚学习法语，作为外交官苗子培养。3年后，符华强正式进入外交部。

符华强20岁时被外交部派往乍得，这是他生平第一次驻外工作。1980年3月乍得战火纷飞，炮击事件多次发生，当时，使馆党委决定将全体馆员转移到邻国喀麦隆。28日，招呼馆员上车后，正在锁车准备驾车出发的他被一串流弹击中，流弹击穿左耳，打入背部，符华强当场昏迷。

由于血迹斑斑、模糊不清，当地法国军队医院医生只看到他耳部枪伤，而忽略了他背部中弹，于是经过对耳部的匆忙包扎，符华强就赶紧与其他人一起在土路上颠簸300多公里，撤往喀麦隆。

直到23年后的一次体检，医生发现，符华强左肺尖后方位置有一颗长约3.5cm的步枪子弹弹头。

首任大使的卸任

在刚刚过去的7月9日，外交部官网公布，中华人民共和国主席习近平根据全国人民代表大会常务委员会的决定任免下列驻外大使：

免去魏文华的中华人民共和国驻喀麦隆共和国特命全权大使职务；

任命王英武为中华人民共和国驻喀麦隆共和国特命全权大使。

免去孙保红（女）的中华人民共和国驻加纳共和国特命全权大使职务；

任命王世廷为中华人民共和国驻加纳共和国特命全权大使。

这次任免涉及4位大使，其中，唯一一位女大使孙保红的去向已经在5月31日外交部公布的任免名单中明确，孙保红卸任驻加纳大使，出任驻肯尼亚大使。

接任孙保红出任驻加纳大使的是王世延。他2016年3月出任驻马拉维大使，今年4月结束任职，在马拉维任职2年。

除此之外，这一个月来，包括符华强在内，有7位大使有职务变动。

符华强即将离任中国驻吉布提大使

吴杰即将离任中国驻乍得大使

崔志伟即将离任中国驻黑山大使

邹肖力离任中国驻希腊大使

旷伟霖即将离任中国驻非盟使团团长、大使

刘豫锡即将离任中国驻多哥大使

中国驻罗马尼亚原大使徐飞洪履新外交部服务中心主任

说“即将离任”，是因为有消息证明他们已经辞行拜会当地总统、总理等，但尚未彻底离开原职务。而邹肖力是明确已经离任，6月20日，驻希腊大使邹肖力夫妇离任回国，使馆政务参赞王强及党委委员、部门负责人等前往机场送行。而且，在这之前，6月15日，邹肖力夫妇已经在使馆举办了离任招待会。

在上面的名单中，旷伟霖显得有些特别，他不是驻某个国家的大使，而是驻机构大使。旷伟霖2015年3月前往任职，是首任中国驻非盟使团团长、大使。据了解，中国驻非盟使团所在地位于非盟总部所在的埃塞俄比亚首都亚的斯亚贝巴。

我们知道，9月份中非合作论坛峰会将在北京举办，峰会旨在为中非盟和中非关系发展助力。也就是说，在该峰会召开前夕，中国驻非盟使团首任团长、大使旷伟霖将卸任。

驻外大使任期制

在前面的7人名单中，涉及到的非洲国家比较多。一些国家和我国建立外交关系的时间不长，比如即将离任的驻乍得大使吴杰，是两国复交后的第4任大使。

说到“复交”，是因为曾经“断交”。1962年，乍得同台湾当局“建交”。10年后，1972年，中国与乍得建交，乍得与台湾当局“断交”。1997年8月，乍得与台湾当局“复交”，中国政府立即宣布中止与乍得的外交关系。2006年8月，两国大使级外交关系得以恢复。

因此，2016年出任中国驻乍得大使的xxf吴杰，是2006年中乍复交以来，继王英武、杨广玉、胡志强之后的第4任。

除了“第4任”，还有一位“第3任”，就是中国驻黑山大使崔志伟。

2006年6月，黑山宣布独立，当月中旬，中方宣布承认黑山共和国，7月6日，中黑建交。崔志伟是继李满长、智昭林之后的第三任中国驻黑山大使。

还有一位显得特别的是徐飞洪，结束了中国驻罗马尼亚大使的任职，他的新职务不再是转去其他国家担任大使，而是回到外交部履新外交部服务中心主任。

徐飞洪2015年出任中国驻罗马尼亚大使，今年5月15日，徐飞洪夫妇在使馆举行离任招待会。

其实，不管是前往其他国家继续担任大使，还是回到外交部任职，都是外交官们的正常履职途径。

就外派任职而言，有几个点需要补充。《中华人民共和国驻外外交人员法》规定，驻外外交人员实行任期制度。根据工作需要，经派出部门批准，驻外外交人员的任职期限可以适当缩短或者延长。

也就是说，在一国出任驻外大使是有任期的，不会一直担任下去，但任期并没有统一规定。例如符华强在吉布提5年，徐飞洪在罗马尼亚3年，吴杰在乍得2年。

同时，据外交部官网介绍，外交人员都需要在国内外岗位间轮换工作，一般来说，新干部首次出国原则上会派往比较艰苦地区的使领馆。

责任编辑：余鹏飞