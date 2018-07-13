原标题：新华社评论员：美国贸易霸凌主义与全世界为敌

新华社北京7月13日电题：美国贸易霸凌主义与全世界为敌

新华社评论员

对欧盟等加征钢铝关税，对中国340亿美元输美产品加征25%关税，拟对中国2000亿美元产品加征关税……美国践踏规则、任性妄为的贸易霸凌主义行为不断升级，不仅损害中国利益，更是发动了一场全球范围的贸易战。

美国贸易霸凌主义，损害的是世界经济的发展。世界银行在6月发布的最新一期《全球经济展望》报告中预测今年全球经济增长为3.1%，而美国的做法无疑将给这一复苏势头蒙上阴影。有媒体援引经合组织的分析说，如果加征关税导致中美欧贸易成本上升10%，全球国内生产总值将被拉低1.4%。“这场贸易战是失去理智的，华盛顿当局以不负责任的方式，将世界经济置于危险境地。”如法国《世界报》社论所说，美国的做法不仅危害经济增长，还对人们信心造成沉重打击，给全球经济带来极大的不确定性。

美国贸易霸凌主义，断的是全球产业链和价值链的筋骨。在经济全球化的今天，国际产业分工你中有我、我中有你，只有全球化的供应链才能让企业实现利益最大化。在美国加征关税的340亿美元中国产品中，有约200多亿美元产品是在华外资企业生产的。国际货币基金组织警告说：美国的关税举措可能激起来自贸易伙伴的一连串报复措施，可能中断全球和区域供应链，对众多跨国企业造成破坏性影响。

美国贸易霸凌主义，挖的是国际规则的墙脚。以世贸组织为核心的多边贸易体制，是当今国际经贸秩序的基石。各成员尤其是主要经济体，都应尊重、维护其权威和效力。作为世界头号经济体和世贸规则的主要设计者，美国为一己之私随意“退群”、破坏规则、四面树敌，发起经济史上规模最大的贸易战。面对美国的所作所为，世贸组织总干事阿泽维多警告说，全球贸易体系正在开始动摇。美国的不负责任之举，不仅得不到利益，更输了道义。

面对美国贸易霸凌行径，各国和国际组织纷纷说“不”。国际货币基金组织总裁拉加德指出美国需要对给世界贸易体系造成的“关税之伤”承担后果，法国总统马克龙将其称为“非法”，欧盟委员会主席容克认为这是“纯粹的单边主义”，加拿大政府则表示美方做法“完全不可接受”。此外，欧盟、加拿大、墨西哥、挪威、印度、中国、俄罗斯、瑞士等均已诉诸世贸组织。各国反应充分说明，单边主义和保护主义不得人心，自由贸易是人心所向。

美国做法不仅受到各国谴责，更遭到市场“打脸”。就在美方2000亿美元征税清单公布的前一天，新能源汽车制造商特斯拉宣布落户上海临港，将打造特斯拉超级工厂。美国芝加哥市市长伊曼纽尔11日率大型经贸代表团访华，与中国商讨贸易投资合作。作为美国制造业代表的摩托车制造商哈雷-戴维森公司也在日前表示，为躲避欧盟对美国的关税报复，决定将部分生产从美国转向海外工厂。重大投资项目关乎企业命运，在经贸摩擦的当口，投资者们以“用脚投票”的方式向白宫明确表示：人为切断各国经济的资金流、技术流、产品流、产业流、人员流，不仅绝无可能，也不符合历史潮流，只会损害世界，伤及自身。

“美国已转向最糟糕的方向”，《华盛顿邮报》专栏作家罗伯特·塞缪尔森日前撰文表示。在这场单边主义与多边主义、保护主义与自由贸易、强权与规则的较量中，中国将与国际社会一道，共同维护多边贸易体制和规则。历史终将证明，经济全球化与自由贸易的大势不会被重峦叠嶂所阻，合作共赢的浪潮不会被暗礁险滩所滞，美国损人不利己的行径必将以自食其果而告终。（完）

责任编辑：张迪