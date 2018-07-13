四川江安爆燃事故企业违法建设 生产手续不齐备

原标题：（社会）四川江安县政府：爆燃事故企业违法建设 生产手续不齐备
新华社成都7月13日电（记者杨迪、张海磊、侯鸿博）记者从13日傍晚举行的四川江安县政府“7·12”爆燃事故新闻通气会上获悉，涉事企业存在违法施工建设的问题，两次被相关部门处罚，在安全设施设计评价和消防手续不齐备的情况进入调试生产阶段。目前，四川省政府已成立事故调查组，事故相关责任人已被控制。
据江安县安监局副局长程明权介绍，宜宾恒达科技有限公司在没有取得安全生产“三同时”手续的情况下，就开始施工建设。去年7月31日，县安监局在检查后向企业下达了责令停止施工建设的执法文书，但今年2月28日复查时，发现企业仍然在施工建设。宜宾市安监局责成县安监局对该企业违法行为依法给予行政处罚。
2018年3月，宜宾市安全生产办下发督办书，要求江安县政府对该企业依法实施行政处罚，责令该企业停止非法建设行为，加强对企业巡查。
但事实上，恒达科技不仅一直在建设，并且在事发时已经进入调试生产阶段。直到事故发生前，企业尚未通过安全设施设计评价批复和消防验收。
据了解，12日傍晚事故发生时，工厂员工正在进行交接班，因此车间内人数几乎是日常生产时段的两倍，酿成19人死亡、12人受伤惨剧。
另据记者从四川省安监局获悉，13日下午四川省政府“7·12”江安恒达爆燃重大事故调查组正式成立，在宜宾市江安县召开了第一次全体会议，安排部署调查工作。调查组由四川省安全监管局牵头，成员单位由省纪委省监委、公安厅等部门组成，邀请省检察院及省内外相关专家参加。
调查组透露，事故相关责任人已被控制，调查组将在彻底查清事故原因基础上，依法依规严肃追责问责。（完）
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