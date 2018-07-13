这里已成高危区 中国总领馆提醒抓紧撤离

原标题：警报！这里已成高危区，总领馆提醒抓紧撤离

南非北开普省金伯利地区。

7月12日起，南非北开普省金伯利地区民众因对地方政府施政不满聚众示威游行，引发严重骚乱，已有华人商铺遭到波及。中国驻开普敦总领馆当日发布消息，呼吁高危骚乱区华商抓紧撤离。《非洲时报》7月13日报道称，当地示威游行继续进行，并伴随打砸抢，日前已有多家华人商铺遭到哄抢。

领馆此前消息称，骚乱发生以来，北开普省华人警民合作中心骨干分子在陆明辉主任的带领下，不顾个人生命安危，已连夜协助多名侨商撤离骚乱区域。据悉，目前仍有部分侨商未能撤出。

目前，骚乱尚未平息，并呈进一步扩大之态势。总领馆谨提醒北开普省侨胞与当地华人警民合作中心保持联系，处于高危骚乱区的侨商务必迅速撤离骚乱地区，减少不必要的生命财产损失。同时，请广大侨胞以此为鉴，痛下决心，早日改变前店后家的经营模式。

中国驻开普敦总领馆康勇总领事已致信北开普省警察总监希伍里对当前北省安全形势表达严重关切，并致电金伯利市警察局，要求其采取切实措施，保护当地侨胞生命财产安全。

现场图片提醒你金伯利骚乱有多可怕↓

责任编辑：张迪