商务部2000字声明讲透了 美国是“三无”

无理、无义、无信。

中国商务部网站12日晚刊出一篇声明，对美国7月10日发表的《关于301调查的声明》进行逐条反驳。声明篇幅2000字左右，信息量大，针对性强，列举的都是权威数据和事实。该声明还刊发了英文版，这是中方向美方，更是向整个国际社会阐述立场，说出真实的情况让大家周知。

只要不是成心抬杠的人，都不难从这份声明中读出以下几点：

第一，美方无理。从美方挑起这场贸易战以来，为了“师出有名”，白宫主张打贸易战的鹰派官员，如美国贸易代表莱特希泽、白宫贸易和制造业政策办公室主任纳瓦罗，还有特朗普总统，多次在贸易问题上攻击中国。美方发表《关于301调查的声明》，对这些充满情绪化的攻击做了系统梳理。但美方说来说去，理由不外乎三条：一，指控中国长期保持对美大量贸易逆差，占了美国的便宜；二，指责中国知识产权保护不力，窃取了美国技术；三，指责中国不遵守世贸承诺。

美国贸易代表莱特希泽（左）与白宫贸易和制造业政策办公室主任纳瓦罗（右）。

从中国商务部的声明中，可清晰看出，一，贸易逆差的数字被高估，且根源在美国，是美国国内储蓄率过低，及美国限制高科技产品出口等因素造成。二，声明列举的数据显示，2017年，中国对外支付的知识产权使用费达286亿美元，比2001年入世时增长了15倍之多。这表明，中国在不断强化对知识产权的保护。对美方提出的“强制技术转让”问题，声明明确表示，中国政府从未提出此项要求。

而关于美方对中国不遵守世贸承诺的指责，中国此前发布《中国与世贸组织》白皮书，有更详实的回应：中国不但遵守了世贸承诺，而且是世贸组织的优等生。

因此，美方的理由没有一条是站得住脚的。美方大概清楚这一点，后来就是车轱辘来回说，以求达到混淆视听的效果。

第二，美方无义。也可以说是无法无天。美方指责中方反制行动没有国际法律依据。这真让人惊讶于美方的霸道。恰恰是美国挑起贸易战，彻底违背世贸组织规则和原则，公然践踏国际法。华盛顿连美国国内的民意也不顾了。声明举了美国301调查报告的例子。该报告在征求意见中反对声音高达91%，但华盛顿还在7月6日对中国340亿美元产品加征关税，打响贸易战第一枪。

第三，美方无信。中国从一开始就表达了“不愿打、不怕打、必要时不得不打”的态度，并始终践行了这一原则。中方以最大的诚意，和美方进行四轮高级别经贸磋商，尽了最大努力。但美方反复无常，刚刚达成的共识，马上就能推翻。

13日的消息，北约峰会后记者会上，特朗普谈到“由他刚刚发动的”贸易战时说，就目前而言，美国投入了一场与中国的“令人不快的商业战”，但是这些事情最后都会解决的。他表示，如果可能的话，美国准备与中国谈判一项公平的贸易协议。欧洲媒体形容他的“语气特别缓和，展现出一种乐观姿态。”

但中国社会对来自华盛顿方面的表态，第一反应是怀疑。磋商的前提是信用。人无信不立，国失信不交。

在整个中美经贸摩擦过程中，美方的表现是：我找借口打你，但你不能还手。这是典型的强盗逻辑。华盛顿现在是听不进道理了，但它很擅长倒打一耙。在开战的同时，华盛顿也在舆论场上争夺话语权。我们更需要向世界讲清讲透事实和道理。

在贸易问题上，美国现在是与全世界为敌，主攻的是中国。其他一些当前受美国贸易大棒冲击小，或者还没受到冲击的国家，心态不同很正常。但当它们对华盛顿的特点有了更充分更清醒的认识之后，会得出理性的判断，会理解中国支持中国，而且出于维护自己利益的考虑，也将会在不同领域以不同方式，遏制美国的任性妄为。

事实最有说服力，公义最强大，正大光明的中国是不可屈服的。

责任编辑：张岩