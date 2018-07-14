台媒称大陆代购爆买“洋中药” 日韩药企觅得商机

原标题：台媒称大陆代购业者爆买“洋中药” 日韩药企觅得商机
参考消息网7月14日报道 台媒称，大陆代购业者的服务项目已从奢侈品及美妆、电器，扩及国外制造的汉方成药，包括韩国的牛黄清心液、日本的救心丸等，日本药业因而受惠。
据台湾中时电子报7月11日报道，日本小林制药公司指出，去年多款产品被陆客疯狂扫货，二三季销售额较去年同期增长5、6倍，其他生产“汉方制剂”的企业也因此利润大涨。
资料显示，“洋中药”在大陆中医药市场市占率极高，在大陆之外的全球中药市场中，日本占80%。
大陆中医药专家赵朝廷表示，陆客在国外抢购的“汉方制剂”，大多是从大陆进口符合该药厂标准的中药材，加工、生产的中成药，加上外文标示，就变成陆客热爱的“洋中药”。
专家与业者认为，大陆应建立完善的中药质量标准体系，制定相关法律法规，严惩使用违禁农药等违规行为，并提供具体政策鼓励制药企业加大研发投入，增强专利意识，提升产品科技含量。
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