新京报谈国航机组“吸烟门”:航空安全容不得惊魂

原标题：国航机组“吸烟门”：航空安全容不得“惊魂”

■ 观察家

违法吸烟、误操作、内控失效等诸多乱象暴露的，是安全管理机制的虚设。

7月10日，从香港飞大连的国航CA106航班紧急下降10000英尺，机上游客经历生死时速，此事引发轩然大波。

13日，民航局公布了初步调查原因：副驾驶因吸电子烟，为防止烟雾烟味弥漫到客舱，欲关循环风扇，却错误地关闭了相邻空调组件，导致客舱氧气不足，客舱高度告警。机组按紧急释压程序处理，释放了客舱的氧气面罩。在下降到3000米后，机组发现问题不对，恢复了空调组件。当日，国航方面对涉事机组做出停止飞行资格、依法解除劳动合同的处理，并表示将认真吸取深刻教训。

虽然百余乘客平安无恙是“不幸中的大幸”，可这起突发事件仍留下不少疑问：关闭关键设备，难道没有交叉检查互认？客舱内紧急面罩脱落、机组宣告Mayday（无线电求救呼号）后，为何不就近降落检查而是升高继续航行？……这需要有关方面尽早给出交代。

不得不说，这出“云端惊魂”太离奇：飞机的安全可靠性远远超出其他交通工具，与飞行运输配套的SMS（安全管理体系）也极为周全。技术和制度保障，使得我们的航空飞行早已进入“超级安全的时代”。

而飞行员作为素养极高的航空专业人士，对安全法规和制度的严格遵循是起码的自觉。相比起那些缺乏专业知识或修养的乘客在客舱吸烟，副驾驶“知法犯法”让人愈发惊诧，进而细思极恐——民航安全法规和相关制度，是付出了无数生命得到的宝贵经验，在飞机是个高度密闭空间、空难死亡率极高的背景下，稍有偏离就可能导致惨重的后果，何况是肆意违规后还不专业地误操作？

由此看，尽管有完善的安全管理体系，怎样确保始终如一的严格遵循，仍是个问题。

按照《民用航空安全管理规定》，安全管理体系或等效的安全管理机制，至少应当具备多个功能，包括查明危险源及评估相关风险，制定并实施必要的预防和纠正措施以保持可接受的安全绩效水平，以及持续监测与定期评估安全管理活动的适宜性和有效性。

在此事件中，三项基本功能都没有正常实现。倒不是缺制度缺规定，而是规定没得到严格遵循，制度之效付之阙如。

像驾驶舱里的个别飞行员可能烟瘾发作，若安全管理体系有效，对这种程度的烟瘾就应事先有所觉察，采取戒断、暂时停飞等措施。若飞行员不是烟瘾太大而是安全意识淡薄，就更应及时纠正。遗憾的是，呈现在公众面前的是违法吸烟、误操作、内控失效等诸多乱象，最终导致了惊险的一幕。

需要注意的是，发生事故的是载旗航空公司国航，在国内航空公司中安全保障程度名列前茅。这也使得，虽然其官方宣称“零容忍”，公众仍很难消除对航空安全的疑虑。

鉴于此，有必要在现有安全管理体系基础上，尽快形成能切实落地的人与安全系统间的相容性设计，让民航从业者不只是被动遵循，更是从心底里有对生命的敬畏、对制度的尊重和对安全的执着，在安全绩效衰减时能够察觉并警醒。

2017年我国民航的旅客运输量已有5.5亿人次，巨量的规模需要更严密更可靠的安全保障。而暑季更是出游旅行的旺季，人流更集中，气候条件也更复杂。希望各航空公司都能以此事为鉴，通过更缜密的约束和内控机制，避免重蹈这类“云端惊魂”。

□杨劲松（旅游学者）

责任编辑：张岩