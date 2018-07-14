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民航局:还剩6家外航未改涉台错误标注 将敦促整改

民航局:还剩6家外航未改涉台错误标注 将敦促整改
2018年07月14日 01:29 环球网
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　　原标题：民航局：还剩6家外航未改涉台错误标注，将敦促整改

　　[环球时报综合报道]中国民航局负责人13日在新闻发布会上透露，44家错误标注中国台湾和港澳地区的外国航空公司中，已有38家完成整改，剩余6家由于技术原因等仍在申请延期整改，最后延期整改时间为7月25日，民航局将继续密切关注并敦促剩余6家公司按期完成整改。

　　今年4月，中国民航局致函44家外国航空公司，要求这些公司纠正其官网相关内容中违反中国法律、违背一个中国政策的错误做法，英国、法国、加拿大、澳大利亚等多国航空公司均作出修改，美国三家航空公司美航、美联航、达美航空以“听从美国政府要求”为由拒绝整改。

责任编辑：张岩

民航局外航涉台
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