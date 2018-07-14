央视解读商务部声明：到底是谁“不公平”？

原标题：央财评论丨解读商务部声明：一问 到底是谁“不公平”？

继11日中午就美方公布2000亿美元征税清单发表谈话之后，7月12日晚，商务部官网发表了一篇中美贸易战以来的最长声明。针对美国政府对中国发动贸易战的一系列理由，逐条进行了批驳。

六点声明的内容是：

1、美方污蔑中方在经贸往来中实行不公平做法，占了便宜，是歪曲事实、站不住脚的。

2、美方指责中方漠视中美经贸分歧、没有进行积极应对，是不符合事实的。

3、美方指责中方反制行动没有国际法律依据，其实恰恰是美方单方面发起贸易战没有任何国际法律依据。

4、中方被迫采取反制行动，是维护国家利益和全球利益的必然选择，是完全正当、合理合法的。

5、美国打贸易战不仅针对中国，还以全世界为敌，将把世界经济拖入危险境地。

6、中方将继续按照既定部署和节奏，坚定不移地推动改革开放，并与世界各国一道，坚定不移地维护自由贸易原则和多边贸易体制。

为此，《央视财经评论》将推出系列评论“解读商务部声明”。7月13号晚，节目邀请到中国贸促会研究院国际贸易研究部主任赵萍和央广财经评论员王冠做客演播室，推出系列评论第一问：到底是谁“不公平”？

为什么说是美方“不公平”？

赵萍：美国的主张是“为赋新词强说愁”

中国贸促会研究院国际贸易研究部主任 赵萍：所谓的公平还是不公平，首先是规则方面的公平。美国作为二战最重要的战胜国，二战之后所有的世界经济治理结构，都有美国的身影在里面，也有美国的利益体现在里面。作为贸易的主要规则，WTO的前身是关贸总协定，而美国就是最早签字国之一，所以说美国是世界贸易规则的缔造者。从规则的角度来说，美国实际上是控制着世界贸易规则的制定，因此并不是说它真的处于不公平的地位，规则的制定者岂能令自己处于不利的地位？所以，用中国的一句老话来说，美方就是“为赋新词强说愁”。

赵萍：“选择性失明” 美国误导世人

中国贸促会研究院国际贸易研究部主任 赵萍：为什么说逆差被高估？从国际贸易统计的角度来说，现在美国用得最多的是权值统计法，也就是所有出口到美国的商品，美国都认为是进口。实际上，有一个科学的方法，从2010年开始WTO就在逐渐提倡，现在技术也相应成熟，这个方法就是增加值，但是美国无视增加值方法的科学性，拿全值来掩盖事实的真相。

是什么导致了今天的“不公平”？

赵萍：美国面临的问题完全是美国国内结构性问题造成的

中国贸促会研究院国际贸易研究部主任 赵萍：其实美国社会经济方面的结构矛盾被掩盖了很多年，美国的透支消费在全球是最为领先的。我们给世界主要发达国家，还有新兴经济体，做过一个研究。比如英、法、德，消费率基本都低于80%；日本、新加坡都比较内敛，消费率一般是在70%—60%，相对又低了一档；而美国最高能到90%以上，最低也是在80%以上。但是，2017年美国储蓄率只有0.8%，人们差不多把自己挣的钱全部用来消费了，所以根本在于有需求。实际上，贸易赤字和它国内过度消费有直接关系，虽然和其他国家产品竞争力也有关系，但是最主要的原因，还是美国国内市场有需求，深层次的结构矛盾导致了贸易逆差。

王冠：说逆差是找茬 加关税是霸道

央广财经评论员 王冠：从1971年布雷顿森林体系解体，美元和黄金脱钩之后，实际上，美元对于全球各主要经济体都是一种逆差，因为这是对于全球各个主要经济体的一种美元投放，它已经成为了全球基准货币，全球65%甚至以上的外汇储备都是以美元来结算的。美元从哪来？当然要卖东西给美国，从而获得美元的积累。与此同时，现在美国的国债超过了21万亿，这21万亿美元的国债也是被各国所持有，通俗地说，美国打了白条买各国的东西，占尽了便宜，现在又说别人占了便宜。这种逆差已经几十年了，作为全球最大的贸易体，现在贸易规则的创立者和制定者的信用难道就不重要了吗？

面对“不公平”指责 中方如何应对？

王冠：据理力争 用理性反击任性

央广财经评论员 王冠：7月13日上午，国新办召开了上半年货物贸易进出口情况的发布会，上半年中国内地出口达到了7.51万亿，增幅是4.9%，但进口增长了11.5%，进口是出口增速的2倍以上，中国整个贸易顺差收窄了26%，充分说明今天中国是一个开放的市场、公平的市场、透明的市场，向全球各个贸易体打开大门，美方的攻击是无中生有。与此同时，就在本月10号，特斯拉要在上海建厂，要是按照美方的说法，中方让外资流失了技术，中方又占尽了便宜，那当今全球最优秀企业家之一的特斯拉创始人马斯克，为什么要拿自己的钱和股东的钱在上海“打水漂”？而且特斯拉跟上海签约之后，10号的股价出现了较大幅度的上涨，所以，事实就是最好的回击。

王冠：保持战略定力 不畏浮云遮望眼

央广财经评论员 王冠：眼下一定要保持战略定力，不畏浮云遮望眼，显然当下中美关系和全球自由贸易体系是处在一个艰难的时刻，但我们就是要坚定不移地按照自己既定的路线图走下去。改革开放40年来，有哪一步走得容易呢？所以说当下这种战略定力非常重要。在这个关键时间，商务部发表了2000字声明，发出声音，同时在美国之外的各大经济体、各个领域来争取更多的共识，也在另一方面向全球表明了我们的战略定力和战略信心。

责任编辑：张岩