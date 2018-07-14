四川爆燃事故救援结束 工厂至今未通过消防验收

原标题：四川江安爆燃事故救援结束 工厂至今未通过消防验收

据中国之声《新闻纵横》报道。2018年7月12日晚18时30分左右，四川省宜宾市江安县阳春工业园区内的宜宾恒达科技有限公司发生一起爆燃事故。这起事故造成19人死亡，12人受伤。目前救援工作已经结束，12名伤员正在医院接受治疗，没有生命危险。

一起普通火灾，为何会造成如此大的伤亡？

在江安县举行的新闻发布会上，江安县县长朱莉还原了爆燃事件的经过：“当晚21时10分，现场明火基本扑灭，因过火建筑为全钢结构，当时温度很高，无法保障救援人员安全，所以无法进场清场。消防官兵只能对厂房首先进行降温处理。至22时45分，初步具备搜救条件，消防官兵立刻进入现场开展清理搜救，陆续发现18具遇难者遗体。”

13名受伤的人员，在送往医院后有1人死亡，其余人为轻伤或者轻微伤。至此，爆燃事故造成19人死亡12人受伤。一起普通火灾，为何会造成如此大的伤亡？

江安消防部门称，该工厂至今没有通过消防验收：“该项目2017年4月份经过消防的设计审核，但是至今该项目没有进行消防验收的申报，也没有通过消防验收。”

一个没有通过消防验收的企业，为何会在光天化日之下公然生产？

江安县安监局副局长程明权称，发生事故的宜宾恒达科技有限公司存在未批先建等问题：“2017年7月31日，对这个企业检查，发现未进行“三同时”就开始建设，已经违法了法律法规。责令停止建设，完善相关手续。”

未批先建，恒达公司从最开始的时候，就在打擦边球。被安监部门叫停之后，恒达公司似乎老实了一段时间。但好景不长，安监部门在随后的检查中发现，该公司又在偷偷摸摸的建设。

程明权说，安监部门再次对其进行处罚：“我们在2018年2月28日的时候，对它复查的时候发现它在建设，我们就对它进行了行政处罚，企业处罚了2.9万元，对它的主要负责人处罚了6000元。”

尽管没有通过消防验收，安监部门对其也进行了处罚，甚至江安县还专门召开会议，研究恒达公司违法建设问题，但仍然没有挡住恒达公司早日投产的念头，直到12日晚发生19人死亡12人受伤的爆燃事故。庆幸的是，环保部门两天连续的检测数据表明，爆燃事故没有对长江水质和附近的空气造成污染。

责任编辑：张岩