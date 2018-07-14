人民日报：事情发展到今天 责任全在美方

原标题：事情发展到今天，责任全在美方

《 人民日报 》（ 2018年07月14日 02 版）

针对美国贸易代表办公室7月10日发表的《关于301调查的声明》，中国商务部12日发表声明。对于美方有关中方漠视中美经贸分歧、没有进行积极应对的指责，专家普遍认为，这是不符合事实的。一直以来，中方高度重视并采取积极行动回应美方关切，而美方则无视中方努力，无视多边规则，执意采取单边贸易保护主义行动以实现其目的，事情发展到今天，责任全在美方。

中方积极改善双边贸易状况，积极化解中美分歧

美方声称“一直耐心地”对中方做工作而中方置之不理。

但事实究竟如何？“正如声明中所说，事实上，中方始终重视双方存在的经贸分歧，以最大诚意和耐心推动双方通过对话协商解决分歧。”国务院发展研究中心对外经济研究部研究室主任罗雨泽说，一直以来，中方高度重视中美关系，积极改善双边贸易状况，积极化解中美分歧。

罗雨泽说，对中方来说，中美关系是世界上最重要的双边关系之一，因此始终致力于积极改善双边贸易状况。中方明确表示过：我们不单方面追求出口和顺差，采取有力措施扩大进口。博鳌亚洲论坛上，中国宣布的开放措施及中国采取的一系列鼓励扩大进口举措，都表明中国不仅对美方，而且从总体上改善贸易状况的诚意。特别是，在中美经贸分歧上，中方始终保持相对克制的态度，不打第一枪，不加码反制。

美方提出产能过剩问题，中方积极回应。“中美经贸关系联系紧密，作为起步较晚的发展中国家，中方一直以来不断学习国际规则，适应经济全球化要求。” 商务部研究院美洲与大洋洲研究所副所长周密说：“而美国引发的经济危机，使得全球陷入十年的漫长再平衡期，也直接导致需求的大幅萎缩和供给的相对过剩。在二十国集团（G20）杭州峰会期间，中方与各方共同建立全球钢铁论坛，由各方协力探讨如何解决周期性波动，中国也持续推进供给侧结构性改革，为达到新的平衡做出了积极努力。”

中方加快改革开放进程。中国大幅降低汽车等制成品进口关税，积极扩大从美国进口农产品和能源产品。

美方无视国际贸易规则，步步紧逼

“中美之间经历了四轮谈判，中国从顾全大局和负责任的角度，采取积极的、建设性的态度，回应美国关切，提出扩大进口美国农产品和能源产品方案，下一步还要磋商扩大美国制成品和服务进口的方案。而美国不顾中方诚意，悍然启动征税行为，把谈判成果打回原点，关上了谈判大门。这是谁不负责任呢？是美国，不是中国。”中国国际贸易学会专家委员会副主任李永说，中国被迫反制，这是主权国家捍卫自己核心利益和人民利益的正当做法。难道中国任由美国征税，不做任何反应就是负责任的做法吗？美国颠倒是非黑白，已经到了不可理喻的地步了。

回顾近期中美经贸摩擦升级的进程，每一次均由美方挑起。美方无视国际贸易规则，步步紧逼：

美国时间2018年4月3日，美国政府依据301调查单方认定结果，宣布将对原产于中国的进口商品加征25%的关税，涉及约500亿美元中国对美出口；4月27日美国贸易代表办公室发布了关于知识产权保护的《特别301报告》，美方单方面对其他国家的知识产权状况进行评判和指责；5月29日，白宫发表声明，将于6月15日前公布对500亿美元中国商品征收25%关税的产品清单；6月30日前公布限制中方对美投资及加强对华出口管制措施；7月6日美国对中国340亿美元输美产品加征25%关税；7月11日，美国变本加厉，公布拟对中国2000亿美元产品加征关税的清单。

中国国际经济交流中心总经济师陈文玲指出，贸易战是美国挑起的，中方应战是为了和，不战不能和，战不赢不能和。

“中国正视了美方提出的美中贸易逆差，中国的市场开放、特别是金融服务业开放等问题，并已做出重大的、富有诚意的政策调整。美国置事实于不顾，以‘对等’为幌子，漫天要价，触动中方多项核心利益。中国应在坚持扩大开放的同时，反对贸易霸凌主义，坚决回击。”中国人民大学国家发展与战略研究院研究员王孝松说。

各国都应遵循国际贸易秩序与规则

“从各个方面看我国的做法都是符合国际规则的，我们是得道者。当然也不能得理不让人，我们的谈判大门是敞开的，中国一直主张谈，美国单方面不谈，所以才有了贸易摩擦的烽烟。全球都要讲国际规则和国际秩序，不能把一个国家的利益凌驾在全球利益之上，不能把一个国家的国内规则凌驾在国际规则之上，不能把一个国家的主观臆想凌驾在国际经济政治外交格局之上。”陈文玲说。

“美方在事实上置中方努力于不顾，执意加征关税，继续发起贸易战并推动冲突升级，对两国经济社会造成严重冲击，破坏了双边经贸合作的环境，也给国际贸易秩序增加了不确定因素，导致经贸活动的短期化，如果继续发展下去很可能损害经过漫长再平衡后来之不易的全球经济复苏势头。”周密说。

“从长期来看，导致中国对美贸易顺差的因素很多，不是一朝一夕、一蹴而就能够很好解决的，若采取行政手段，强行解决，将可能产生更多问题，留下诸多棘手的后遗症。”罗雨泽说：“美国是推崇市场机制的国家，中国也在大力推动市场化改革，让市场在资源配置中发挥决定性作用。在解决双方分歧时，也应更多地通过市场化手段解决，避免采取过多的硬性政府措施。理性的方式，还是应加强沟通协调，调整不合适的政策，通过营造环境、创造条件，基于产业发展规律、遵循市场机制，分阶段、渐进地弥合双方分歧、化解矛盾，推动中美关系走向平稳共赢轨道。”

责任编辑：霍宇昂