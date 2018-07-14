强对流天气蓝色预警:东北三省有雷暴大风局地冰雹

原标题：中央气象台发布强对流天气蓝色预警 东北三省有雷暴大风局地冰雹

中央气象台今天（7月14日）6时继续发布强对流天气蓝色预警：

预计7月14日08时至15日08时，黑龙江东北部和东南部、吉林东部、辽宁大部、河北东部和南部、天津、河南北部、山东西北部、四川东部和南部、云南南部、湖南西南部、广西南部、广东南部、海南等地将有短时强降水天气，小时雨强为20-50毫米，最强局地可达60毫米，重点关注今天白天辽宁中部、吉林东部等地的短时强降水天气，小时雨强局地最强超过60毫米；黑龙江东北部和南部、吉林中东部、辽宁东南部等地的部分地区将有8级以上雷暴大风，局地伴有冰雹。

防御指南：

1。政府及相关部门按照职责做好防短时暴雨、防雷、防大风准备工作，气象部门做好人工防雹作业准备；

2。户外行人和工作人员减少户外活动，注意远离棚架广告牌等搭建物；

3。驱赶家禽、牲畜进入有顶蓬的场所，关好门窗加固棚舍；

4。相关水域水上作业和过往船舶采取回港规避或者绕道航行等积极应对措施，工地注意遮盖建筑物资，妥善安置易受暴雨、风雹影响的室外物品；

5。 检查城市、农田、鱼塘排水系统，做好排涝准备和对山洪、滑坡、泥石流等灾害的防御准备。

责任编辑：张玉