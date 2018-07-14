北京召开千人大会 蔡奇：加快建天蓝水清美丽北京

原标题：北京召开千人大会，蔡奇要求：加快建设天蓝水清土净地绿的美丽北京！

来源：北京日报“识政”公众号

撰文 | 王皓 陈涛 摄影 | 贾同军

昨天上午，北京市生态环境保护大会在北京会议中心召开。市委书记蔡奇强调，北京的生态文明建设关乎国家和首都形象，关乎城市品质，关乎民生福祉。要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，贯彻落实全国生态环境保护大会精神，坚定信心，勇于担当，坚决打好污染防治攻坚战，全面加强首都生态文明建设，加快建设“天蓝、水清、土净、地绿”的美丽北京。市委副书记、市长陈吉宁主持会议。市政协主席吉林出席。

北京市生态环境保护大会现场

蔡奇在讲话中说，党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央把生态文明建设作为“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局的重要内容，提出了一系列新理念新思想新战略。习近平生态文明思想是习近平新时代中国特色社会主义思想的重要组成部分，是新时代加强生态文明建设、做好生态环境保护工作的行动指南。习近平总书记十分关心北京的生态环境，多次作出重要指示。这些都为我们推进首都生态文明建设、解决生态环境问题指明了方向，提供了根本遵循，要认真抓好贯彻落实，推动习近平生态文明思想在京华大地落地生根，形成生动实践。

蔡奇强调

要采取更加强有力的措施，坚决打好打赢污染防治攻坚战。要坚决打赢蓝天保卫战，聚焦机动车、扬尘、挥发性有机物三大污染源，突出抓好柴油货车污染防治，严控油品质量监管和机动车排放标准，细化扬尘控制措施，加强区域联防联控，一个微克一个微克去抠，确保空气质量稳中向好，增强人民群众的蓝天幸福感。要坚决打好碧水攻坚战，把永定河综合治理和生态修复作为水生态环境建设一号工程来抓，全面落实四级河长制，大力实施饮用水源地环境保护专项行动，继续加大黑臭水体整治力度，年内全面完成全市141条黑臭水体整治任务，到2020年国家考核25个地表水断面全部达标，建成区和城乡结合部污水管网全覆盖、全收集、全处理。要坚决打好净土攻坚战，严禁在重污染耕地上种植食用农产品，严禁利用污染土地搞开发建设，严格污染地块风险管控，抓紧建筑垃圾处理设施建设，深入实施生活垃圾分类处置行动计划。切实加强农业面源污染治理，继续深化农业“调转节”，强化农业废弃物污染治理和综合利用。

蔡奇强调

要着力提升生态环境保护建设水平，统筹山水林田湖草系统治理，切实增加生态环境容量，从源头上把污染物排放量降下来。实施好新一轮百万亩造林绿化工程，把建成区留白增绿、拆违还绿放到更加突出位置，平原地区要大尺度增加绿色空间，浅山区要加大违建拆除、造林绿化和生态修复力度，山区要加大退耕还林力度，守住绿水青山。持续开展农村人居环境整治，以美丽乡村建设专项行动为抓手，补齐农村垃圾污水处理设施短板，抓好农村厕所革命，因地制宜抓好村容村貌整治。全面推进绿色发展，严格落实生态保护红线、环境质量底线、资源利用上限和环境准入负面清单硬约束，推动资源全面节约和循环利用，促进经济高质量发展。倡导简约适度、绿色低碳的生活方式，引导公众绿色消费、绿色生活，倒逼生产方式绿色转型。把生态环境纳入常态化管理，加强安全风险排查和防控，严厉打击违法活动，维护首都生态环境安全。

蔡奇强调

切实加强党对生态文明建设的领导。强化责任落实，推动形成党政同责、一岗双责、齐抓共管的环境保护工作格局，坚决守住环境质量“只能更好、不能变坏”的生态环保责任红线。进一步深化生态文明体制改革，加大财政投入，完善生态环境治理体系。强化考核问责，把生态环境建设的考核结果作为对各区各部门领导班子和领导干部综合考评的重要依据，严格环保督察，强化监督执法问责。加强队伍建设，落实组建市区两级环保综合执法队伍，将执法力量纳入街乡实体化执法平台，加强作风建设，打造一支政治强、本领高、作风硬、敢担当，特别能吃苦、特别能战斗、特别能奉献的生态环境保护铁军。加大正面宣传力度，健全环保信息公开制度和强制性披露制度，及时回应社会关切，推动形成良好社会氛围。

陈吉宁要求

各区各有关部门和单位要迅速组织传达本次大会和蔡奇书记讲话精神，全力以赴，狠抓落实。切实提高认识，进一步增强做好生态环境保护工作的责任感、紧迫感和使命感，坚定不移走生态优先、绿色发展新道路。严格落实责任，全面落实“党政同责、一岗双责”，细化实化措施，加大督察力度，强化考核评价，严格量化问责，狠抓各项任务落实。加大执法力度，强化制度供给和机制创新，加快推进自然生态监管机构改革、全市环保机构监测监察执法垂直管理制度改革，打造一支生态环境保护铁军，以法律的刚性和权威形成强大震慑力量。推进社会共治，形成党委领导、政府主导、企业主体、全社会共同参与的环境治理大格局，持续深入开展生态文明教育，把建设美丽北京转化为全体市民的自觉行动。

市发改委、市环保局、通州区就进一步打好污染防治攻坚战作交流发言。

市领导阴和俊、张硕辅、张延昆、林克庆、杜飞进、魏小东、崔述强、齐静、刘伟、侯君舒、王宁、卢彦、杨斌、王红、李伟、于鲁明，市高级人民法院党组书记寇昉、市人民检察院检察长敬大力，市人大常委会秘书长刘云广、市政府秘书长靳伟出席。

各区各有关部门负责人，各街乡镇主要负责人，部分中央在京企业和市管企业主要负责人等近千人参加大会。

[知多一点]

大会交流发言，他们说了啥？

市发改委主任谈绪祥：

市发改委积极推动将生态环境保护工作纳入全市经济社会发展大局，推动生态文明体制改革举措深化落实，与相关部门共同研究制定了《北京市生态文明建设目标评价考核办法》及指标体系，旨在发挥评价考核对各区生态文明建设工作的导向作用。持续推进疏解非首都功能和生态环境改善，深入开展疏解整治促提升专项行动，累计拆除违法建设约9000万平方米，整治“散乱污”企业6286家。积极促进能源资源节约和高效利用，积极实施能源消费总量、能耗强度“双控”机制，2017年全市万元地区生产总值能耗为0.26吨标准煤，居省级地区首位。完善市场化减排机制，顺利完成四个年度的全国碳排放权交易试点工作履约，实施全国力度最大的差别电价和差别水价，开展环境污染第三方治理试点。

市环保局局长方力：

聚焦柴油货车、扬尘、挥发性有机物等重点领域，以及重污染等重点时段，坚持工程减排，突出管理减排，强化应急减排。实施机动车国六排放标准，筛选问题较多的车型开展溯源符合性检查。多措并举推进污染减排，严格保护饮用水源，会同有关部门、区，依法清理保护区内的违法建设，取缔直接排污口，建设水源地安全防护工程，保证饮用水安全。溯源、分类治污，基本解决工业废水直排问题。

通州区委书记曾赞荣：

持续推进“疏整促”专项行动，今年计划完成2000万平方米违法建设拆除任务，实现155平方公里内基本无违法建设，加大建筑垃圾处置力度，确保就地全部资源化处理。进一步扩大重型柴油车的管控范围，更加科学、更加精准地改进检测手段，进一步加大超标处罚力度。攻坚黑臭水体治理，到今年底，副中心建成区基本实现污水收集设施全覆盖，全面消除53条黑臭水体，通惠河、萧太后河实现水清岸绿，北运河水质明显改善。更加主动积极地与武清、廊坊联系对接，建立信息共享机制和协作机制，定期研究部署和推进三地大气污染防治工作。

责任编辑：张玉