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台东凌晨连续发生6起地震 不少民众睡梦中被摇醒

台东凌晨连续发生6起地震 不少民众睡梦中被摇醒
2018年07月14日 08:18 环球网
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　　原标题：台东凌晨连续发生6起地震 不少民众睡梦中被摇醒

　　[环球网综合报道]台湾“中时电子报”7月14日消息，根据台气象部门的资料，台东14日凌晨2：38分发生规模4.5级地震，震央位在鹿野乡，深度8.1公里。

　　而在这此起浅层地震前，也发生2起较小规模地震，而这起里氏规模4.5级的地震后，紧接着又发生规模3级的较小地震，而到了清晨4：42，再次发生规模4.2的有感地震。总计2小时多同区域附近发生起6起地震，有不少人台东人被地震吓醒，连远在云林彰化的民众都有感。

　　台气象部门表示，台东县鹿野乡14日凌晨2点38分发生规模4.5级的地震，震央位在台东县政府北方24.8公里，深度8.1公里，最大震度4级在台东县的池上乡。不少民众都被瞬间的地震摇醒，目前尚未有灾情传出。

责任编辑：张玉

地震台东睡梦
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