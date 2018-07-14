学者：马英九不必再选领导人 性格不适宜领航台湾

原标题：台学者：马英九不必“回锅”选领导人 性格不适宜再度领航台湾

马英九的性格是否真的适合“回锅”参选台湾领导人？（中时资料照）

[环球网综合报道]台湾地区领导人马英九卸任之后民网急升，根据岛内媒体最新公布的一份网络民调显示，马英九2020如果再出来选台湾领导人，会大胜现任领导人蔡英文和“行政院长”赖清德。不过，台湾“中国文化大学”新闻系教授胡幼伟13日就认为，先不论网络民调在样本结构上能否反映台湾“大选”的选民结构，也暂时先撇下马的官司，关于马适不适合再选领导人，其实还需要冷静思考。

胡幼伟13日在“中时电子报”撰文分析称，首先，马英九最近的高民气，究竟只是反映了民众对蔡英文的不满，而让部分民众有原来新人不如旧人的怀想，还是真正愿意让已经做过8年的一位前任领导人，再回来领航台湾？

其实，在马英九“执政”期间，尤其是在第二任期内，民间特别是在泛蓝支持者中，普遍流传的一种评述是：马个人条件和操守极佳，但他可能不太适合或者不会做领导人。他的“温良恭俭让”，搞不定台湾复杂的政治乱象，对民进党当时的处处掣肘一筹莫展。他想做所谓的“全民总统”，结果是被绿营惨虐，蓝营支持者也觉得未受到该有的关照。最后终于以极低的民调支持度结束任期。

其次，关于马适不适合再任领导人，还要考量到，经过蔡英文当局两年来的“改革”后，台湾的政经情势已和马两年前卸任时大不相同。以马的两岸立场，缓解和对岸的紧张关系应还能应付。但如今，他未必还能以一己之力再让美国、中国大陆与台湾的三角关系取得平衡。

此外，对于岛内的一些棘手事项，例如能源政策、“年金改革”、“不当党产”、促进“转型正义”等，都需以特殊的魄力方能收拾善后，以马的个性，就算再任领导人，能不能或愿不愿意和“立委”联手，以强力手段“拨乱反正”到何种程度，恐怕很难预料。特别是“年改案”，以马“万事求全”的性格，处理此事时，恐怕又会落得两边都得罪的结局。

再者，马如再选领导人，虽然可能颇受欢迎，但因此而凸显了国民党没有接班计划，老人不退、新人没机会的大问题，这对国民党的社会形象而言，绝对有负面影响。关键也在于，当今在国民党内部，不是没有人想参选“大位”。看到蔡英文声望如此低落，想取而代之者，或许在国民党内还不止一人。到时候，马又来参与党内初选，这种场面对马而言，不见得好看。

胡幼伟也认为，以台湾社会今天的乱象，“温文儒雅型”的领袖恐怕已经无法解决问题。马当然是个好人，但台湾今天需要的，是像水浒传中宋江这样的领袖，有能力摆平三教九流中的各路英雄好汉，更有办法排除施政的障碍，而这些，都不是马英九的强项。

如今，事实不也证明，马不当台湾领导人后，比当领导人时更受民众欢迎。既然如此，又何必再“回锅”去做呢？

责任编辑：张玉