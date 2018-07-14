上海4家私募实控人失联 背后现同一个魅影

原标题：上海4家私募实控人失联！涉及产品超百只，背后竟现同一个魅影

7月13日，中国证券投资基金业协会公告称，上海意隆财富投资管理有限公司（以下简称意隆财富）、上海西尚投资管理有限公司（以下简称西尚投资）、上海郁泰投资管理有限公司（以下简称郁泰投资）和易财行财富资产管理有限公司（以下简称易财行财富）等4家私募基金管理人的实际控制人失联以来，相关私募基金管理人经营中断，严重扰乱了私募基金行业秩序，给投资者合法权益造成重大影响。

每日经济新闻（微信号：nbdnews）记者调查发现，这4家私募实控人失联的背后，不仅涉及私募产品超百只，而且都离不开一个身影——上海阜兴金融控股（集团）有限公司（以下简称阜兴集团）。

4家私募背后均现阜兴集团身影

全国企业信用信息公示系统显示，意隆财富的股东为赵梁和上海源岑投资有限公司，而上海源岑投资有限公司的股东正是阜兴集团。

6月27日时，每日经济新闻（微信号：nbdnews）记者曾根据意隆财富官网的地址，来到上海市花园石桥路66号东亚银行大厦，大厦保安告诉记者，701~708室已经被封。随后，记者又来到阜兴集团的联系地址——上海市黄浦区湖滨路168号无限极大厦26层，发现该楼层整层均为意隆财富的办公地。

▲图片来源：每经记者 摄

在现场，记者看到，意隆财富26层办公地已无人办公，整层办公楼仅剩下办公桌上各种杂物。

而西尚投资的法人代表季聪，在2011年6月~2016年5月，曾在阜兴集团任职总裁助理。此外，西尚投资和阜兴集团均参股了杭州沪投产业投资合伙企业（有限合伙）和义乌小商品城阜兴投资中心（有限合伙）。

再来看郁泰投资，也同样和阜兴集团有着千丝万缕的联系。郁泰投资的股东同样也是赵梁，该公司法人代表朱成帅，在2012年9月~2015年7月，曾任职阜兴集团总裁助理。

天眼查数据显示，郁泰投资和阜兴集团共同参股的合伙企业多达4家，分别为上海蜀兴企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、湘潭中科阜兴文化产业私募股权基金企业（有限合伙）、新余通泓投资中心（有限合伙）和环黄海南通产业基金投资中心（有限合伙）。

除了这3家，还有易财行财富，其控股股东则直接就是阜兴集团。可以看出，这4家实控人失联的私募，其背后都伴随着阜兴集团的影子。

据阜兴集团官网资料显示，公司集商业地产、资产管理、金融、稀有金属、贸易等业态于一体，拥有近百家子公司和分公司，以及上千名员工。截至2017年底，集团资产管理总额超过350亿元。

涉及私募产品超百只

值得关注的还有，协会提及，这4家私募的经营中断，给投资者合法权益造成重大影响。那么，究竟这4家私募旗下都有多少产品呢？备案资料显示，

意隆财富旗下有21只私募产品； 西尚投资旗下有57只私募产品； 郁泰投资在暂行办法实施后成立的私募产品更多达77只； 易财行财富旗下产品数量最少，仅有2只产品。

在这些产品中，每日经济新闻（微信号：nbdnews）记者注意到，不少产品投向一致，只是通过多期募集的方式设立，比如意隆财富旗下的“意隆-稀土产业并购基金”就多达七期。

对于失联之后的安排，协会公告称，托管银行已经采取临时止付、冻结账户等措施，以维护好基金账户资金安全。备案私募基金的投资者，可以按照托管银行公布的方式进行登记，提供基金合同、划款凭证、身份证明等材料信息。

▲图片来源：视觉中国

同时，协会表示，将积极协调多方力量，持续推动风险事件依法处置。在此期间，协会支持投资者以及托管银行根据《基金法》和基金合同赋予的权利，依法采取基金财产保全、民事责任追究等维权措施。

就在协会公告之后，记者发现，意隆财富13日晚间发布公告表态称，将严格遵循协会的公告内容处理相关事宜，积极配合投资者进行托管行的登记工作，协助托管银行召集基金份额持有人会议和保全基金财产等措施，尽最大可能共同维护投资者权益。

附：中基协公布的托管银行联系方式

责任编辑：吴金明