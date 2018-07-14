中宣部副部长庄荣文兼任全国扫黄打非办主任(图)

原标题：中宣部副部长庄荣文兼任全国扫黄打非办主任

来源： 长安街知事

长安街知事（微信ID：Capitalnews）获悉，中宣部副部长、国家新闻出版署署长庄荣文已兼任全国“扫黄打非”工作小组副组长兼办公室主任。

7月11日，全国“扫黄打非”工作小组办公室在京召开2018年全国各省（区、市）“扫黄打非”办公室主任会议。中宣部副部长、国家新闻出版署署长、全国“扫黄打非”工作小组副组长兼办公室主任庄荣文出席会议并讲话。

庄荣文

现任全国“扫黄打非”工作小组组长为中共中央政治局委员、中宣部部长黄坤明。

庄荣文生于1961年2月，福建泉州人，早年一直在福建工作，曾任省发改委副主任、省科技厅副厅长、厅长等职。

2010年12月，庄荣文调至中央工作，担任国务院侨务办公室经济科技司司长，并于2014年6月升任国侨办副主任、党组成员。

2015年8月，庄荣文履新中央网信办、国家网信办副主任。

今年4月，庄荣文转任中宣部副部长，5月兼任国家新闻出版署（国家版权局）署长（局长）。

3月印发的《深化党和国家机构改革方案》提出：中央宣传部统一管理新闻出版工作。将国家新闻出版广电总局的新闻出版管理职责划入中央宣传部。中央宣传部对外加挂国家新闻出版署（国家版权局）牌子。

此前，国家新闻出版广电总局党组成员、副局长吴尚之兼任全国“扫黄打非”工作小组副组长兼办公室主任。

2017年12月，国务院免去吴尚之的国家新闻出版广电总局副局长职务。今年3月，吴尚之出任全国政协文化文史和学习委员会委员。

中国扫黄打非网显示，全国“扫黄打非”工作小组隶属于中央宣传思想工作领导小组，由中央宣传部、中央政法委、中央编办、中央网络安全和信息化领导小组办公室（国家互联网信息办公室）等28个部门组成。

责任编辑：张玉