朱镕基亲自推荐的院长将离任 自称有一点特殊之处

原标题：朱镕基亲自推荐的院长即将离任

来源：长安街知事

在清华大学经济管理学院担任院长近12年后，今年62岁的钱颖一即将离任，现任经管学院常务副院长白重恩拟接任院长。据报道，这一任命目前处于公示阶段。

清华经管学院成立于1984年，以“创造知识，培育领袖，贡献中国，影响世界”为使命，朱镕基担任首任院长。

钱颖一在其著作的《大学的改革》中曾回顾：“我做院长的情况有一点特殊：我是由经管学院首任院长朱镕基推荐做院长的。”

钱颖一

1993年6月，当时在斯坦福大学任教的钱颖一走进中南海紫光阁，与另外3位海外华人经济学家一同，就“如何运用市场手段实行宏观调控”等问题与时任国务院副总理朱镕基进行交流。彼时，朱镕基正兼任清华经管学院院长职务。

后来，朱镕基在为经管学院寻找院长时，便想起了热衷于中国经济改革的钱颖一。他曾对钱颖一说，你在美国大学待了很长时间，美国人“骗”不了你。

于是，钱颖一自2005年10月起担任清华经管学院第一副院长；2006年9月正式接任院长。

上任至今，钱颖一始终坚持以院长身份为本科生上《经济学原理》基础课，并为经管学院打造了一套阵容超豪华的顾问委员会，这一系列的贡献与成绩都为人所称道。

钱颖一花了大量精力去推动教育改革，并多次批评他眼中的“短期功利主义”。他曾说，“你还能找出比我们学院更‘功利’的领域吗？但恰恰是在这个最‘功利’的学院，我们在推行最不‘功利’的教育。”

为此，钱颖一在经管学院的十几年里没有带过一个博士生，没有申请过一笔研究经费，也没有主持过一个自己的研究中心、研究院或研究所。解释起来，钱颖一说“教育改革比经济改革更艰难，但是对社会和国家的贡献却会十分巨大”。

2013年起，清华经管学院本科新生收到录取通知书时，还会收到钱颖一开出的书单：哈佛大学原校长博克的《回归大学之道》、戴蒙德的《枪炮、病菌与钢铁：人类社会的命运》、何兆武的《上学记》等，除了《魔鬼经济学》，都与经济专业无关。

经管学院的本科课程表更是“不走寻常路”——140个总学分中，专业课只有50个学分，通识课高达70个学分，另20个学分是任选课。

2016年底，著名经济学家吴敬琏在为钱颖一颁发首届中国经济学奖时说：“这些年来，钱颖一忙于清华经管学院的院务管理，这无疑减少了他用在经济学上的精力，但我们收获了一位教育学家。”

2017年时，有媒体问钱颖一：10年来，你觉得是否达到朱镕基的期望？

钱颖一回答：朱镕基院长早在1994年就提出要办世界一流的经济管理学院，那时中国人均GDP才200美元。我们距“世界一流”还很远。他对学院的工作一贯要求特别高。我每次跟他汇报，学院某些方面已在国内处于领先，或某项排名为第一时，他总是不满足，屡次对我说，那个不算数，要做公认的第一。后来再去汇报工作，一旦说到排第一，我都会说“距离公认的第一还有很大差距”。

“一方面，他对我们的期望很高；另一方面，他对我们取得的每一项成就都发自内心地高兴。他就是这样的热爱清华、热爱经管学院。”钱颖一说。

生于北京、祖籍浙江的钱颖一曾在密云插队四年，当时他没有放下书本，并且特别喜欢学习数学和英语两科。他回忆，自己的英语和数学都是“田埂上学的”。

1977年，钱颖一和全国570万考生一起走进了恢复高考第一年的考场，成为当年考入清华大学的818名学生之一。毕业后，他留学美国，获得哈佛大学经济学博士学位，后任教于美国的多所著名大学。

白重恩

同样有着海外留学背景的钱颖一、白重恩两人是“亲师兄弟”，都曾跟随诺贝尔经济学奖得主、哈佛大学经济系讲席教授埃里克·马斯金完成了博士生阶段的学习。

他们的“同门”还包括李稻葵、王一江、许成钢、邹恒甫等著名经济学家。经济学圈内称他们六人为“哈六”，因为都在哈佛深造过。

经管学院官网显示，白重恩于1983年获中国科技大学数学学士，并获郭沫若奖学金。此后，他分别于1988年获美国加州大学圣地亚哥分校数学博士，1993年获美国哈佛大学经济学博士，是一位“双料博士”。

在接触过白重恩的人眼中，他是个温文尔雅、胸怀大度之人。虽然做事有条不紊，但只要发表其观点来便是犀利无比。今年两会期间，白重恩在接受媒体采访时表示，地方政府大而快的投资带来投资效率低下的问题，同时也挤占了市场部门的投资，使得整体效率受到负面影响。

责任编辑：吴金明