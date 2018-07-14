他们入首批拖欠农民工工资黑名单 远离这样的雇主

原标题：这样的雇主以后远离！他们已被列入首批拖欠农民工工资“黑名单”

我国农民工工资拖欠问题一直存在，特别是建设领域用工管理和工资支付行为不规范，导致农民工工资拖欠问题尤为严重。

人社部12日召开新闻发布会，发布第一批拖欠农民工工资“黑名单”。第一批拖欠农民工工资“黑名单”，共涉及14家违法企业和6名违法人员。

什么情况将被列入拖欠工资“黑名单”

用人单位存在下列情形之一的，人力资源社会保障行政部门应当自查处违法行为并作出行政处理或处罚决定之日起20个工作日内，按照管辖权限将其列入拖欠工资“黑名单”。

1、克扣、无故拖欠农民工工资报酬，数额达到认定拒不支付劳动报酬罪数额标准的；

2、因拖欠农民工工资违法行为引发群体性事件、极端事件造成严重不良社会影响的。

将劳务违法分包、转包给不具备用工主体资格的组织和个人造成拖欠农民工工资且符合前款规定情形的，应将违法分包、转包单位及不具备用工主体资格的组织和个人一并列入拖欠工资“黑名单”。

公示拖欠工资“黑名单”

拖欠农民工工资“黑名单”信息，将通过全国信用信息共享平台、地方信用信息共享平台等推送，并通过人力资源社会保障部门网站、“信用中国”网站、国家企业信用信息公示系统向社会公布。

目前企业欠薪的违法成本偏低，对拖欠工资的企业，法院只能责令其支付工资，并且最高罚款不超过2万元，与动辄数百万元甚至上千万元的拖欠工资数额相比，不足以起到震慑作用。如果对方名下没有可供执行的财产，结果还可能会不了了之。

这次被列入“黑名单”的用人单位及其有关人员，不仅要受到人社行政部门的行政处罚，“黑名单”信息还将推送至国家信用信息共享平台，由相关部门按照有关规定，对这些违法单位和个人在政府资金支持、政府采购、招投标、生产许可、资质审核、融资贷款、市场准入、税收优惠、评优评先等方面实施联合惩戒，使他们在全国范围内“一处违法、处处受限”，提高失信违法成本。

农民工讨薪八大途径1、先协商先争取，协商解决建议：

①联合多人提供证据，选派代表协商

②主动亮出证据，并通过录音、视频等方式保存协商记录

③讲明政府和法律对拖欠农民工工资的处罚，让老板对我们心生敬畏。

2、拨打12333、12348、12351

12333：劳动保障监察部门的热线

12348：司法部门的热线

12351：工会组织的热线

3、申请调解

如所在单位有劳动争议调解委员会，可申请调解。劳动争议调解委员会由职工代表、用人单位代表和工会代表组成。

4、找工会

维护农民工合法权益是工会职责所在。遭遇拖欠工资的农民工，可拨打工会“12351”维权热线，或前往工会帮扶中心、工会法律援助中心寻求帮助。

5、找政府

向当地劳动保障监察部门投诉，可拨打劳动保障监察部门“12333”热线，登录当地社保部门官网，或直接前往当地劳动监察机构投诉。

6、申请仲裁

可向当地劳动争议仲裁委员会申请仲裁。需要注意的是，要在劳动争议发生之日起60日内向劳动争议仲裁委员会提出书面申请。对仲裁结果不服的，可以向当地人民法院提起诉讼。现在，各地劳动争议仲裁机构开辟了争议处理“绿色通道”，对欠薪争议案件优先受理、开庭；及时裁决、结案。

7、打官司

分三种情况：针对劳动纠纷案件，经劳动仲裁后任何一方不服的，可以向法院提起诉讼；经仲裁后都服从，劳动仲裁裁决生效后，用人单位不执行的，农民工可申请法院强制执行；属于劳务欠款类的可直接向法院提起民事诉讼。

8、申请免费法律援助

打不起官司的讨薪农民工，可以向欠薪的老板和单位所在地法律援助机构申请法律援助，请法律援助机构指派律师免费帮你打官司。申请时要提交：①身份证明材料；②经济困难的证明；③与所申请法律援助事项有关的案件材料。

责任编辑：张玉