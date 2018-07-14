原标题：河南这部戏家喻户晓 如今明星也来唱了

来源：大豫网豫见

提起河南豫剧，中原大地无论男女老少都能哼上几句的，非《朝阳沟》莫属。作为戏曲艺术的匠心典范，从1958创演至今，《朝阳沟》在六十年的时光荏苒与岁月洗礼中成为了永恒的经典。7月9日晚，由跨界名人与老艺术家们联袂共同演绎的《永远的朝阳沟》在河南电视台8号演播厅精彩唱响，致敬改革开放40周年、《朝阳沟》创演60周年。这场演出创造了许多历史性的时刻，让观众们真切感受了这部经典戏剧历久弥新的艺术魅力。

让观众惊喜的是，著名男高音歌唱家阎维文倾情加盟，在第六场中演唱了拴保的经典唱段《我坚决在农村干它一百年》，现场观众报以热烈的掌声和欢呼。韵味十足的道白也让观众赞叹：“阎老师的河南话说嘞可中！”阎维文的精彩表演成为演出的最大亮点。（精彩视频附后）

参加此次《永远的朝阳沟》的还有一位“河南老乡”，中央电视台节目主持人张泽群，在第二场中饰演拴保。他说：“能在《朝阳沟》里唱一段，是圆我儿时的一个梦想。我从小热爱文艺，在郑州上小学时，省豫剧二团就在我家附近，曾经被二团选中参演一个小角色，但遗憾的是这出戏最终没有上演。后来考大学、进入了主持行业，但豫剧情结一直深埋在我的心中。”张泽群诠释的拴保，首次呈现在家乡的舞台上，既是圆了一个儿时的梦，也是他对家乡父老的感恩致谢。（精彩视频附后）

此次的演出，豫剧三团四代《朝阳沟》演员同台演绎。第一代拴保娘、拴保、银环、银环妈、二大娘的饰演者，著名豫剧表演艺术家高洁、王善朴、柳兰芳、杨华瑞、王翠芬等联袂登台，原汁原味，风采不减当年。图为90岁的王善朴与83岁的柳兰芳在排练和演出《朝阳沟》里的锄地一折。

著名豫剧表演艺术家、河南豫剧院院长李树建在第三场中扮演老支书，尽管只有几句对白，也认真参加排练。

著名豫剧表演艺术家、河南豫剧院党委书记汪荃珍演唱了《朝阳沟》中重要唱段“人也留来地也留”。

广为流传的“亲家母，你坐下，咱俩说说知心话”唱段响起，第一代银环、银环妈、拴保娘的扮演者，耄耋前辈齐聚舞台，这样的场面勾起了多少戏迷满满的回忆。六十载岁月辗转而过，这一幕，将成为永存的记忆。（精彩视频附后）

河南豫剧院一团团长王慧在第三场当中扮演拴保娘，演唱了经典唱段“看见了新被子我实在难过”，让人们回想起常香玉大师的风采。

第三代银环杨红霞在这次演出中与三位“拴保”配戏，从排练到演出工作量最大的演员，尽管每场戏都烂熟于胸，每次排练仍然一丝不苟。

《朝阳沟》是河南豫剧院三团创演60年的保留剧目，已演出5000多场，这次演出，团领导和全团职工高度重视，并为此开了动员会，老前辈们也专门到场鼓励助威。

为本次演出定名为“经典大家唱，《永远的朝阳沟》”的策划人杨盛道，对豫剧艺术有着深厚的感情和研究，也到排练厅和院领导及演员们交流。

碰到演员就对戏，见到乐队就合练，从念白到唱腔，从动作到眼神，一招一式、一句一腔都仔细琢磨， 张泽群如同学生一样积极主动向艺术家们请教，生怕错过任何一个细节。《朝阳沟》第三代银环和拴保的饰演者、豫剧名家杨红霞和盛红林为张泽群做示范，认真的讲解每个动作要领。

为了将这次特别的演出呈现给更多的观众，中央电视台《空中剧院》栏目专程赶到郑州全程录制。7月8日，中央电视台转播车和录制团队到达河南电视台8号演播厅。

7月9号早上9点，正式开始彩排，张泽群上场前，第三代拴保扮演者盛红林细心指导。彩排完第二场之后，张泽群便匆匆赶往高铁站，迎接著名歌唱家阎维文老师。

12点半，作为这次演出的制作人张泽群代表剧组在郑州东站欢迎从山西赶来的歌唱家阎维文老师与成中和先生。一下车阎维文老师就说起河南话，马上进入拴保状态。

9日下午，阎维文老师抵达8号演播厅，合乐走台。本次演出阎维文将跨界饰演拴保，也是他第一次参加豫剧演出。因此，谦称“外行”的阎维文，二十多天前就找到录像存在手机里跟着学唱，与交响乐团合乐的过程非常顺畅，高超的唱功令在场的演职人员连连赞叹。

合乐完毕，阎维文马上与银环的扮演者杨红霞对词，他表示“唱豫剧我主要是模仿着学习，但毕竟不是专业戏曲演员，所以我也不回避自己的风格，希望观众能有不一样的感受。”

演出当日下午17点，《朝阳沟》四代演员齐聚舞台，进行谢幕的排练。这一环节，《朝阳沟》中四段最为流行的经典唱段将会首次组合重现。

晚上19：30分，“经典大家唱，永远的《朝阳沟》”，精心筹备多日的演出在中央电视台主持人张喆的开场介绍下，正式拉开帷幕。

《朝阳沟》第三代银环和拴保的扮演者杨红霞、盛红林率先登场，精彩亮相。

“走一道岭来，翻过一架山……”当晚张泽群饰演的拴保一亮相就获得了满堂彩，字正腔圆、有板有眼的地道演唱十分惊艳。

作为大家熟悉的节目主持人，张泽群这次演出让观众耳目一新，尽心尽力地为家乡父老呈现了《朝阳沟》中的第二场“上山”。观众报以热烈的掌声。

6分半的演出完毕，张泽群大汗淋漓，他揉着腿感叹道：“太悬了，差点儿没搁到台上。”因为连续多日高强度训练，张泽群一路小跑出场时，小腿肌肉拉伤，但他坚持忍痛演完，观众并没有看出有任何异样。

这台精彩纷呈的演出，从主演到配角，每个人都十分投入。整场演出有四位银环、六位拴保、四位拴保娘、两位银环妈、两位老支书、三位二大娘等，著名豫剧表演艺术家马兰、孟祥礼、崔玉萍、王惠敏、陈秀兰、王丹等轮番出场，为父老乡亲奉上一席豫剧的“饕餮盛宴”。

当晚，歌唱家阎维文在第六场中饰演了“拴保”，并精彩演绎了经典唱段“我坚决在农村干它一百年”。阎维文表示，能够参加这次演出，既兴奋又紧张，能和这么多豫剧名家同台是个难得的机会。这次演出，也是一次学习，我们要向民间艺术学习、向传统戏曲学习。

“经典大家唱，《永远地朝阳沟》”是献礼改革开放40周年、致敬《朝阳沟》创演60周年的特别演出。从未参加过《朝阳沟》演出的河南豫剧院三团团长贾文龙、党总支书记琚青春在最后一场劳动场景中出演了拴保和银环，用特别的参演方式向经典致敬。

尾声，“祖国的大建设一日千里”、“那个前腿弓，那个后腿蹬”、“亲家母你坐下，咱俩说说知心话”、“朝阳沟今年又是大丰收”，当台上唱响这四段经典的唱段时，现场所有的来宾和观众情不自禁起立鼓掌一起合唱。

“不管你走多远，不论你在干啥，到什么时候也不能忘咱的妈……”熟悉的旋律再次响起，阎维文演唱《母亲》，歌声中所有演员深情鞠躬谢幕。

三个小时的演出，一幕幕精彩的场景让观众流连忘返……

在艺术的长河里，在时光的流转中，真正的经典永不褪色。除了作品自身的艺术魅力，《朝阳沟》六十年常演不衰，与一代又一代“朝阳沟人”的热爱与守护分不开。舞台上的精彩瞬间，由台下诸多不为人知的日夜打磨累计而来。“经典大家唱”，四代朝阳沟人齐聚一堂呈现了这场豫剧盛会，《永远的朝阳沟》为经典的传承和弘扬，留下了浓墨重彩的一笔。

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7月9日晚，由跨界名人与老艺术家们联袂共同演绎《永远的朝阳沟》在河南电视台8号演播厅精彩唱响，致敬改革开放40周年、《朝阳沟》创演60周年。这场演出创造了许多历史性的时刻，让观众们真切感受了这部经典戏剧历久弥新的艺术魅力。

责任编辑：吴金明