原标题：这个问题事关根本宗旨，必须要搞清

来源： 钧正平工作室

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“为谁当兵，为谁打仗？”这似乎是一道简单的考题，这又是一道极难回答的考题。

我国历史上的军队，具有明显的“私家武装”的性质，始终无法改变为少数人“家天下”服务卖命工具的命运，“忠君报国”“当兵吃饷”成为数千年来从军入伍的初衷，有时还会出现“好铁不打钉，好男不当兵”的社会风气。

历史上不少“金戈铁马气吞万里”的雄师劲旅，其兴衰严重依附于王朝命运的沉浮，系于将帅的个人能力特质，最终只是留下“风流总被雨打风吹去”的叹息。

纵观中国近代历史，各种派系、各种类型的旧军队登场，有的为小集团牟取私利，有的为官僚军阀看家护院，有的为剥削阶级充当鹰隼，拥兵自重山头林立把旧中国变成一盘散沙。

面对列强的侵略，军队消极保实力，一战即溃、甚至不战而溃的悲剧一再上演，少数的侵略者就能如入无人之境般地横行于中国大地。最终，这些军队无一例外都湮没在历史的烟尘之中。

这种局面的一再出现证明了，只为少数人服务卖命的军队无法挽救灾难深重的旧中国，无法担当起挽救沉入谷底的中华民族命运的重任。

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美国学者亨廷顿在《士兵与国家》中写道，军队历来都是专制的工具，久而久之民众就会形成对军队的猜疑、排斥和抵制的社会心理。。。。。。因此，军队只有远离民众，才能建立良好的军民关系。

如果亨廷顿把目光投向近代中国，感受一下共产党军队与人民水乳交融的深情，也许他会改变这个结论。

西柏坡纪念馆里，至今仍陈列着这样一张纸条，上面写着：“把最后一碗米用作军粮，把最后一尺布用来缝军装，把最后一件老棉袄盖在担架上，把最后一个亲骨肉送上战场……”淮海战役胜利后，人民筹集的军粮还剩余约5亿斤。这无疑是一个天文数字。

试问，还有哪一支军队受到人民的如此衷心拥戴？

沂蒙红嫂用乳汁滋养八路军伤员；苏区老汉把8个儿子送到部队，全部壮烈牺牲；攻打运城需要木料，乡亲们卸下17万块门板；平津战役需要运送物资，4万多群众刀斫斧凿，让冰冻的大清河恢复通航；部队攻打郏县需要3天口粮，乡亲们割掉青苗杀掉牲口，“此役后郏县三年不见牛羊”。

从抗日战争“陷敌于灭顶之灾的汪洋大海”，到解放战争“潮涌般的小推车和担架队”，再到抗美援朝“举国上下愿倾其物力财力”，在人民群众的无私支持中，人民军队才所向披靡、一往无前，从胜利不断走向胜利。

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“老百姓不是命里注定要跟我们走的，为什么不跟别人走呢？”战争年代，刘伯承发出了追问。

答案已经清楚地写在人民军队的历史中。

放眼世界，没有任何一支军队为了改变人民命运如此牺牲奉献。长征出发时红军有18.6万人，到达陕北后仅剩3万多人，每行进300米就有1人献出生命；抗日战争，共产党领导的人民武装伤亡60多万人；解放战争，26万多子弟兵牺牲在共和国诞生前夜；新中国成立后，又有30多万官兵为人民献出生命。

放眼世界，没有任何一支军队为保护人民利益如此奋不顾身。解放上海时，为了保护人民群众的生命财产安全，部队层层下达死命令，市区战斗只准使用轻武器，一律不准使用火炮和炸药包。所有人都知道这意味着更多的伤亡，然而攻城部队喊出了那句震撼人心的口号：“为了人民，愿作胜利前的最后一批牺牲者！”

正如毛泽东同志所言，“这个军队之所以有力量，是因为所有参加这个军队的人……是为着广大人民群众的利益，为着全民族的利益，而结合，而战斗的。”

只有心中真正装着人民的军队，才会为了人民的事业无惧牺牲。也正因如此，人民军队才赢得了群众的真心拥护和大力支持，才有了战胜一切敌人的坚强靠山和力量源泉。

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无论走多远，我们也不能忘记，是“红嫂”的乳汁养好了伤口，是老百姓纳的“千层底”送我们过了雪山草地。

只有不忘初心，才能回答好“为谁当兵，为谁打仗”的问题。

2016年元旦，细心的人们注意到，习主席发表新年贺词时，办公桌上新增了一张照片，那是他回到当年插队的梁家河村看望父老乡亲的场景。

一张照片，一种牵挂；一份纪念，一种情怀。

“我们一定要始终与人民心心相印、与人民同甘共苦、与人民团结奋斗，夙夜在公，勤勉工作，努力向历史、向人民交出一份合格的答卷”。

这是一个政党向人民许下的如山承诺。

1947年，在一名普通战士的追悼会上，毛泽东同志发表了著名的《为人民服务》的演讲。在演讲的开篇就开宗明义地指出：“我们这支部队完全是为着解放人民的，是彻底地为人民利益工作的”。

全心全意为人民服务，这9个大字，作为人民军队的建军宗旨，也正是建党宗旨一字不差地在人民军队的贯彻与实践。自然，它也为人民军队的军魂增添了最绚丽的底色。

当人民需要时，军队与人民同在；当人民利益受到威胁时，军人挺身而出。无论是面对烽火硝烟的战场，还是抢险救灾的险境，哪里最需要，哪里就有子弟兵的足迹。新时代“最可爱的人”，就是人民对军队的无上褒奖。

“始终做人民信赖、人民拥护、人民热爱的子弟兵”。

这也是一支军队对人民的庄严承诺。

责任编辑：吴金明