安徽阜阳市副市长方旭拟任省政府正厅级副秘书长

原标题：安徽阜阳市副市长、援藏干部方旭拟任省政府正厅级副秘书长

为在干部选拔任用工作中进一步扩大民主，广泛听取群众意见，把干部选好、选准，根据《党政领导干部选拔任用工作条例》规定，现对以下拟任人选进行公示：

王炜，女，汉族，50岁，籍贯、出生地亳州，省委党校研究生学历，公共管理硕士，中共党员，现任省纪委监委驻省委组织部纪检监察组组长，拟任省委组织部副部长、省委非公有制经济和社会组织工作委员会书记（兼，正厅级）；

方旭，男，汉族，50岁，籍贯、出生地南陵，中央党校研究生学历，高级管理人员工商管理硕士，中共党员，现任阜阳市政府副市长，安徽省第六批援藏工作队领队，西藏山南市委常委、副市长，拟任省政府副秘书长（正厅级）、办公厅党组成员；

卢仕仁，男，汉族，55岁，籍贯、出生地金寨，省委党校研究生学历，农学学士，中共党员，现任阜阳市委副书记，拟任省农业委员会主任、党组书记；

王祥荣，男，汉族，51岁，籍贯、出生地长丰，研究生学历，文学硕士，中共党员，现任省委政法委员会研究室主任，拟任省委、省政府信访局副局长、党组成员；

陈则权，男，汉族，47岁，籍贯、出生地砀山，大学学历，法学硕士，中共党员，现任省政协社会和法制委员会办公室主任，拟任省政协社会和法制委员会专职副主任；

徐志，男，汉族，46岁，籍贯、出生地枞阳，在职研究生学历，经济学硕士，中共党员，现任省发展和改革委员会产业协调处处长，拟任省委军民融合发展委员会办公室副主任（副厅级）；

程钢，男，汉族，48岁，籍贯、出生地枞阳，研究生学历，法学硕士，中共党员，现任省政府金融工作办公室综合处处长，拟任省政府金融工作办公室副主任、党组成员；

车照启，男，汉族，49岁，籍贯、出生地五河，大学学历，公共管理硕士，中共党员，现任蒙城县委书记，拟任亳州市委常委；

孟伟，男，汉族，55岁，籍贯、出生地砀山，中央党校大学学历，中共党员，现任宿州市政协副主席、市委秘书长，拟任宿州市委常委；

张志强，男，汉族，46岁，籍贯、出生地濉溪，大学学历，农学学士，中共党员，现任泗县县委书记，拟任宿州市委常委；

胡朝荣，男，汉族，54岁，籍贯、出生地肥西，在职研究生学历，管理学硕士，中共党员，现任蚌埠市委常委、组织部部长、统战部部长，拟任蚌埠市委副书记；

邓真晓，男，汉族，48岁，籍贯、出生地长丰，省委党校研究生学历，中共党员，现任临泉县委书记，拟任阜阳市委常委；

梁立昌，女，汉族，49岁，籍贯、出生地凤台，大学学历，法学硕士，中共党员，现任淮南市八公山区委书记，拟任淮南市委常委；

秦仲鑫，男，汉族，55岁，籍贯、出生地金寨，大学学历，理学学士，中共党员，现任蚌埠市政府副市长，拟任滁州市委常委；

张祖武，男，汉族，53岁，籍贯、出生地和县，中央党校大学学历，中共党员，现任繁昌县委书记，拟提名为滁州市政府副市长人选；

董磊，男，汉族，49岁，籍贯、出生地庐江，研究生学历，法学博士，中共党员，现任安庆市政府副市长，拟任安庆市委常委；

黄杰，男，汉族，46岁，籍贯怀远，出生地蚌埠，大学学历，经济学学士，中共党员，现任安庆市政府副市长、市公安局局长，拟任安庆市委常委；

陆群，男，汉族，54岁，籍贯浙江淳安，出生地黄山，省委党校研究生学历，中共党员，现任黄山市政府副市长，拟任黄山市委常委。

如有情况需要反映的，请于2018年7月14日至2018年7月20日向省委组织部干部监督处（举报中心）口头、书面或通过举报网站反映（电话：0551—12380；邮政编码：230091；举报网站网址：www.ah12380.gov.cn）。

中共安徽省委组织部

2018年7月14日

来源：安徽先锋网

责任编辑：吴金明